Mediaset: Can Yaman, la dedica che spiazza le fan. “Francesca la tua presenza per me è essenziale”.

Sono terminate le riprese di Viola come il mare durate diversi mesi. Un cast formato da molti attori che ha come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Anche in questa occasione Can si è mostrato affiatato con tutti i suoi colleghi e i membri della produzione. Tra queste persone c’è l’insegnante di italiano, Francesca Rizzi, che ha aiutato l’attore a recitare in una lingua a lui sconosciuta.

L’attore turco ha ringraziato la propria insegnante sul proprio profilo Instagram: “Francesca Rizzi, la mia amata coach. Con lei sono ritornato agli anni del liceo italiano che avevo fatto ad Istanbul, sono tornato uno studente. Ho rimesso sul tavolo le mie conoscenze dell’italiano, ho tolto un po’ di ruggine e sciolto la lingua ancora di più. Mi ha migliorato incessantemente, insegnandomi varie sfumature. Mi ha aiutato ad essere sempre preparato sul set tenendomi aggiornato tutto il tempo. Dopo ogni ciak i miei occhi la cercavano per avere una conferma su come era venuta la scena. Francesca la tua presenza per me è stata essenziale”.

Dopo l’inaspettata dedica per Francesca, Can ha ringraziato la sua partner Chillemi e il collega Giovanni Nasta che nella fiction Viola come il mare lavorerà a fianco del protagonista. Mentre Can Yaman sarà Francesco Demir, Nasta sarà il poliziotto Turi D’Agata. Can promette grandi risate al pubblico grazie a questa nuova formidabile coppia. Inoltre, racconta di aver legato molto, al di là delle telecamere, con il giovane attore.

Intanto arrivano brutte notizie sulla messa in onda di Viola come il mare. Purtroppo le fan dovranno attendere la prossima stagione autunnale per vedere il loro idolo in “azione”. Mediaset ha deciso di posticipare da aprile ad ottobre per far sì che la serie tv, prodotta dalla Lux Vide, ottenga l’audience sperato e preventivato. Una decisone strategica che ha però ricevuto non poche critiche da parte delle fan dell’attore turco.

