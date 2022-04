A cura di zara penna

Hande Erçel, la bellissima attrice turca protagonista insieme a Kerem Bürsin della fiction Love is in the air in onda su Canale 5, è a Milano con la sorella Gamza.

Hande sarebbe in Italia per motivi di lavoro. Infatti molto probabilmente l’attrice dovrà incontrarsi con i rappresentanti di noti brand di moda e di prodotti di bellezza per sottoscrivere contratti pubblicitari come testimonial.

Hande Erçel è molto amata nel nostro Paese ed ha appassionato milioni di telespettatori per la sua storia d’amore con Kerem Bürsin, attore turco, suo partner fino a poco tempo fa nella vita e protagonista insieme a lei della serie tv Love is in the air, dove Hande interpreta il personaggio di Eda.

Sui social le sue fan pubblicano foto che la ritraggono a passeggio per le strade di Milano. Hande si è dimostrata ben disponibile a fare qualche foto con le sue estimatrici.

Mediaset sicuramente non si farà scappare l’occasione per invitarla ad un suo programma. Verissimo potrebbe l’occasione giusta per Silvia Toffanin per chiederle il motivo della fine della sua storia d’amore con Kerem Bürsin. Un epilogo che ha deluso i milioni di fan di entrambi, affascinati dalla loro love story.

Attualmente i giornali turchi parlano di una frequentazione di Hande con l'attore Kaan Yildirim, visti recentemente insieme in un locale di Emirgan fino alle prime luci del mattino. Hande e Kaan sono stati paparazzati nella stessa macchina e sono rimasti bloccati all'ingresso del locale. I paparazzi turchi hanno cercato di fare domande all’attrice, ma la bella protagonista di Love is in the air ha preferito non dare alcuna risposta, limitandosi ad un “no comment”.

(La foto è tratta dal profilo Instagram edaserkanitalia)

