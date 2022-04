A cura di zara penna

Rai: da ballerino di Amici di Maria De Filippi ad insegnante a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Ecco chi è.

Maria De Filippi ha “rubato” Raimondo Todaro alla Carlucci, la Milly di Rai 1 “ruba” ballerino ad Amici. Questo gioco di parole spiega quello che sta accanendo dietro le quinte della Rai e nei camerini di Mediaset. Da quanto si apprende dai rumors, Milly Carlucci sta già lavorando alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, e nelle ultime settimane ha messo gli occhi sul ballerino di latinoamericano Nunzio Stancampiano.

Pare che le doti da showman, il carattere frizzantino e la freschezza di Nunzio abbiano colpito particolarmente Milly e la produzione di Ballando con le Stelle. Tanto che ci sarebbe l’eventualità di vederlo il prossimo anno tra gli insegnanti dello show di ballo.

Nunzio è considerato nel mondo dello spettacolo il degno erede di Raimondi Todaro. In effetti, Stancampiano sarebbe il volto ideale per Ballando con le Stelle.

Al momento sono solo voci di corridoio, ma come sappiamo Maria De Filippi fa da trampolino di lancio per i cantanti e i ballerini che partecipano al talent show di Canale 5, Amici.

Basti pensare che artisti come Emma Marrone, Alessandra Amoroso ed Elodie hanno iniziato la loro carriera proprio ad Amici, e adesso sono tra le cantanti più famose e amate in Italia.

Come ballerini basti citare, invece, Stefano De Martino, che partendo proprio da Amici è diventato uno showman molto apprezzato e richiesto; oppure Gabriele Esposito ad oggi testimonial di molte campagne pubblicitarie, e non solo. Elena D’Amario è diventata persino prima ballerina della prestigiosissima David Parsons Company di New York.

