A cura di zara penna

Mediaset: Miriana Trevisan e Ambra Angiolini rivali da sempre? Ecco la verità.

Nella puntata di Verissimo di sabato scorso, Miriana Trevisan nel corso di una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, ha raccontato della sua esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip, con un piccolo accenno alla rivale storica Ambra Angiolini.

Miriana ha raccontato della sua esperienza nel programma storico ideato da Gianni Buoncompagni Non è la Rai, nel quale un gruppo di teenager diventarono icone per tante ragazzine italiane.

All'epoca giravano voci sulla rivalità tra Miriana Trevisan e Ambra Angiolini, e proprio su questo argomento la Trevisan afferma: “Liti, rivalità o discussioni con le colleghe? A Non è la Rai eravamo tante. Ad esempio mi ricordo delle discussioni con Ambra. Quando andai via, hanno scritto che avevo fatto una fine strana e che lei parlava male di me. Io tendo al silenzio, semmai facciamo confronti di persona".

Dopo questa frecciatina all’ex compagna di Massimiliano Allegri, la Trevisan menziona un’altra storica ragazza di Non è la Rai, ovvero Laura Freddi, ex fidanzata di Poalo Bonolis.

"Laura è magnifica abbiamo avuto sempre un bel rapporto. Le uscite con lei sono fantastiche perché è sincera, giocosa, proprio come me e certamente ci rivedremo ancora”.

Quello che è emerso dall’intervista è che a distanza di anni esiste ancora una rivalità tra Ambra Angiolini e Miriana Trevisan, una rivalità sulla quale nessuna delle due ha mai parlato apertamente.

Eppure, hanno intrapreso carriere diverse. Miriana si è allontanata per anni dalla tv dedicandosi alla famiglia e all’amore con Pago, mentre Ambra Angiolini ha concentrato la sua vita sulla carriera e sui figli avuti con il cantante Francesco Renga. Dopo la separazione, però, Ambra e Francesco però sono più uniti che mai.

