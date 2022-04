A cura della Redazione

Valentina Ferragni prosegue la sua scalata nel mondo dei social media e della moda.

Nata a Cremona il 19 dicembre 1992, da papà Marco Ferragni, dentista, e da mamma Marina Di Guardo, scrittrice, Valentina cresce con le sorelle Chiara, fashion blogger più influente al mondo e attuale moglie di Fedez, e Francesca.

Nel 2015 si laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, discutendo la tesi sull’influenza dei social blogger nella società. Fidanzata con l’influencer Luca Zevil, Valentina è richiestissima dai brand e dalle riviste di moda. Ha anche fondato il Valentina Ferragni Studio che produce accessori e soprattutto gioielli.

Attualmente conta oltre 4 milioni di followers su Instagram, un numero che con molta probabilità è destinato a salire nel corso del tempo. La sorella minore di Chiara Ferragni, risiede a Milano proprio con il fidanzato Luca Zevil e i due sono davvero molto innamorati.

Circa una settimana fa ha annunciato di essersi rotta il coccige dopo una brutta caduta con gli sci durante una vacanza in montagna. Ma l’infortunio patito da Valentina non sembra averla assolutamente scoraggiata: infatti, solo qualche giorno fa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae in una posa piuttosto sexy vicino ad un palo che si utilizza per la pole dance. Il post, ovviamente, ha fatto il pieno di like (quasi 90 mila “mi piace”), ma è arrivata anche una piccola ramanzina della sorella Francesca: “Vale, il coccigeee!”.

Insomma, Valentina Ferragni prosegue dritta per la strada del successo. Coccige permettendo!

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: addio alla coppia Amedeo Goria e Vera Miales de "La Pupa e il Secchione". Ecco la verità

Mediaset: Belen Rodriguez sul lettino con... Le stories dell’ex di De Martino sorprendono i fan​

Rai: caos in Stasera tutto è possibile. Stefano De Martino spaventato. Ecco cosa è successo

Netflix, Squid Game 2 si farà: in arrivo una sorpresa per i fan. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: Amici di Maria De Filippi sotto attacco di un ex coach del talent. Ecco perchè

Paura per Alba Parietti: ricovero in ospedale. Fan preoccupati

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI