A cura di Ludovica Ragonesi

Michelle Hunziker è una show girl a tutto tondo che, nella sua lunga carriera, ha dimostrato di saper intrattenere il pubblico televisivo e condurre, con grande padronanza, programmi di successo delle reti Mediaset e Rai.

La ricordiamo infatti nella sua ultima apparizione al Festival di Sanremo nel 2018, quando a condurlo c’era Claudio Baglioni, che la volle al suo fianco, insieme all’attore Pier Francesco Favino, per un’edizione di grande successo.

Ma Michelle è soprattutto un volto di Mediaset, dove ha condotto tantissime trasmissioni, da Paperissima a Striscia la Notizia, da All Together Now sino al suo ultimo show “tagliato su misura per lei”, Michelle Impossible.

Ma la conduttrice svizzera, proprio in forza del suo bilinguismo, è molto famosa anche in Germania, dove è un personaggio pubblico famoso quanto in Italia.

Ed è proprio in Germania, precisamente a Berlino, che la bionda Michelle ha presenziato per la presentazione della sua ultima “fatica” televisiva.

Ebbene sì, di fatica si tratta poiché la Hunziker ha partecipato alla versione tedesca di LOL-Chi ride è fuori, il comedy show su Amazon Prime Video, confessando che per lei trattenere una risata è una vera tortura.

Nelle sue storie di Instagram, vediamo infatti la bella showgirl partecipare alle foto di rito per il lancio della terza edizione (in Germania) del programma comico.

Quali gag avrà portato Michelle Hunziker in quella che lei stessa ha definito “gabbia di matti”, ovvero il mega loft dove sono rinchiusi per sei ore i comici con l’unico obiettivo di non ridere alle performance dei colleghi.

Michelle Hunziker del resto, ha più volte dato sfogo alla sua vena comica con battute taglienti e sagaci e travestimenti più o meno probabili, che la rendono un’artista molto versatile.

Attualmente Michelle è alla conduzione di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti e, nel corso del programma, concede ai suoi fan pillole di comicità, condite dal suo inconfondibile sorriso.

Quel che sembra ormai certo è che la bella Michelle, concentrata com’è sul lavoro, abbia ormai messo da parte la dolorosa separazione dal marito Tomaso Trussardi.

Se a questo ci aggiungiamo che le è stato attribuito un nuovo amore, il bellissimo dottore sardo Giovanni Angiolini, Michelle a questo punto ha tutti i motivi per ridere e sorridere… altro che LOL!

