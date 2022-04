A cura di zara penna

Mediaset: flirt tra Giulia Stabile di Amici di Maria De Filippi e il famoso tiktoker? Il web insorge.

Giulia Stabile, vincitrice di Amici di Maria De Filippi, è stata vista in un video con Christian Daloi, uno dei tiktoker della Stardust House, la casa in cui convivono alcuni dei più importanti influencer di TikTok.

Come risaputo, i ragazzi che collaborano per tale casa sono chiamati in diverse occasioni per creare contenuti e produrre progetti sempre nuovi da condividere sulla piattaforma. Daloi è l’ultimo arrivato del gruppo ma è già molto popolare.

Giulia Stabile, fidanzata di Sangiovanni, ha girato un video con Christian Daloi per un progetto sviluppato insieme. Filmato che è poi stato pubblicato provocando l’ira dei fans di Daloi, che si sono stupiti di vedere comportamenti che sono stati interpretati come un corteggiamento da parte del tiktoker nei confronti della ballerina di Amici.

Le voci sono diventate ancora più insistenti dopo la divulgazione della notizia di una possibile crisi tra Sangiovanni e la Stabile. Sono diverse settimane che i rumors parlano di una forte gelosia e di una possibile rottura tra i due.

Sangiovanni, infatti, è stato accusato di corteggiare Soleil Sorge, l’influencer del Grande Fratello Vip con cui il cantante è in trattativa per un video.

I dubbi sulla crisi tra Giulia e Sangiovanni sono stati collegati anche alla presenza della ballerina nella Startdust House. I follower hanno pensato che la ragazza fosse stata invitata appositamente per essere corteggiata. Da qui è nata un vero e proprio polverone mediatico. I social si riempiono di commenti accusatori verso Christian Daloi, l’influencer già tanto criticato dal web che ha dovuto difendersi calmando i fan. Il titoker è intervenuto spiegando ai follower il motivo del video girato con Giulia Stabile: “Ragazzi è un contenuto sponsor, Giulia è venuta in house per fare i contenuti di Oreo. Basta pensare male”.

Si saranno calmati gli animi delle fan di Giulia Stabile e Sangiovanni? A quanto pare no, visto che sul web gira voce che i due vogliano stare un po' lontano dai media e soprattutto dai social.

