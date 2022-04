A cura di zara penna

Mediaset: “Fuori Alessandra Celentano da Amici di Maria De Filippi”. Offesa al ballerino Nunzio. Il web si scatena.

La terza puntata di Amici di Maria De Filippi è stata al dir poco scoppiettante. Al centro dell’attenzione Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I due maestri sono ormai sette mesi che si sfidano a colpi di battutine e frecciatine. Entrambi difendono con tutti i modi possibili i ballerini delle loro squadre senza mezzi termini. Alessandra Celentano critica i ballerini di Raimondo Todaro per poca tecnica, poca attitudine alla danza e caratteristiche che non coincidono con le richieste dello stile.

Durante la terza puntata del serale, però, Alessandra Celentano ha toppato di brutto. Parlando di Nunzio, il latinista di Raimondo Todaro, la maestra di danza classica ha imitato la sua cadenza siciliana e ha detto: “Io lo voglio bene“, evidenziando un errore che il ballerino ha commesso durante un daytime. Maria de Filippi le ha quindi fatto notare la frase, ma la Celentano non ha mollato il colpo e, anzi, ha proseguito: “Ma parla così perché è siciliano”.

Maria De Filippi cerca di calmare gli animi e soprattutto cerca di mediare allo scivolone di Alessandra Celentano, ma ormai era già tardi. La conduttrice ha detto: “Dalla Sicilia vengono grandi artisti, scrittori”. Ed anche la Celentano ha cercato di mettere un toppa alla sua caduta di stile: “La Sicilia è molto bella, io l’amo”.

Non tardano ad arrivare le critiche dal web. L’ira contro la Celentano si è scatenata immediatamente. I followers hanno criticato pesantemente la maestra di ballo. “Fuori Alessandra Celentano per la pessima battuta su Nunzio! Parla male italiano perché è siciliano? Vergogna! Maria De Filippi prendi posizione. Non essere complice di una affermazione chiaramente intrisa di pensiero discriminatorio”.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Maria De Filippi lascia Uomini e Donne. Al suo posto Simona Ventura? Fan increduli. Ecco di cosa si tratta

E' tornato Totò: l'imitazione di Francesco Paolucci che ha sbalordito l'Italia. Il VIdeo

Rai: nuova inquietante fiction in arrivo dopo Studio Battaglia. Ecco quale. Il Trailer

Rai: famosa attrice di Doc Nelle tue mani, da Luca Argentero a Flavio Insinna dell’Eredità. Ecco di cosa si tratta

Mediaset, brutte notizie per Can Yaman e Francesca Chillemi: cancellata "Viola come il mare". Ecco perché

Rai: Christian De Sica confessa. “Paolo Conticini è più di un amante per me”. Ecco di cosa si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI