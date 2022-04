A cura di Gilda Riga

Soleil Sorge, ex concorrente del Grande Fratello Vip e attuale giudice de La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso, dopo aver fatto tappa a Napoli alla scoperta delle bellezze del capoluogo campano, nei giorni scorsi si è recata in Sicilia, e in particolare a Siracusa, città della costa ionica nota per le rovine dell’antichità.

L’influencer e show girl è nata a Los Angeles, negli Stati Uniti, da padre italiano e madre americana. La giovane classe 1994 è diventata famosa grazie alla sua partecipazione come corteggiatrice al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Ha studiato recitazione al “The Lee Strasberg Theatre & Film Institute” di Manhattan, a New York. Soleil, infatti, ha sempre coltivato il sogno di diventare un’attrice, senza però, almeno fino ad ora, riuscire a coronarlo.

Attualmente compone la giuria della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show condotta da Barbara D’Urso, insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia. Nel corso delle prime puntate del reality show in onda ogni martedì sera su Italia 1, non ha risparmiato critiche e stilettate nei confronti dei componenti del cast, e in particolare nei confronti delle Pupe. Di recente, Soleil Sorge è stata anche “vittima” di uno scherzo particolarmente pesante delle Iene, circostanza che ha prontamente condiviso sui propri social media. Ha anche raggiunto il traguardo di 1 milione di followers su TikTok, ringraziando i propri fan che la seguono con assiduità.

Come dicevamo, Soleil è stata qualche giorno in Sicilia, anche se i motivi del soggiorno isolano non sono ancora chiari. Da alcuni post pubblicati sul suo profilo Instagram, si evince di una possibile collaborazione con MTV Italia, ma non si comprende in quale ambito. I followers hanno ipotizzato che la Sorge possa condurre un proprio programma proprio su MTV, ma al momento non esiste alcuna indiscrezione al riguardo.

Ciò che appare certo, è che la fama di Soleil Sorge sta crescendo a dismisura. E i fan sarebbero entusiasti di vederla fare un ulteriore step nella propria carriera, se MTV Italia decidesse di affidarle la conduzione di un programma.

