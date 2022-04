A cura di Franci Russo

Ha avuto il coraggio di confessarlo, anche se davanti alle telecamere di Verissimo di Silvia Toffanin. Lei è Bianca Balti, top model nata a Lodi 37 anni fa, anche se ora ora vive stabilmente a Los Angeles.

Il suo nome è rimbalzato all’attenzione mediatica per aver raccontato di essere pronta a diventare madre senza un compagno, grazie alla crioconservazione degli oviciti.

Ma a Verissimo Bianca Balti ha fatto ben altre rivelazioni. "A 14 anni ero andata alla mia prima festa – ha confessato -, lì ho bevuto, mi ricordo che mi hanno fatto bere una bottiglia di limoncello, mia mamma poi mi ha trovato in strada in stato confusionale. Solo dopo tanti anni, grazie alla terapia, mi sono tornati in mente dei ricordi e ho capito che in quell'occasione un ragazzo mi aveva molestata, mi toccava senza il mio consenso”.

A 18 anni, però, Bianca ha subito una nuova violenza da parte di un ragazzo che stava frequentando: “Mi piaceva quel ragazzo, solo che era la nostra prima sera e non volevo andare oltre al bacio – ha raccontato -. Anche in quella circostanza mi ci è voluto un po' per capire che ero stata stuprata, che anche se era un ragazzo che desideravo baciare non era autorizzato ad andare oltre i miei no".

Bianca Balti è una delle modelle italiane più famose al mondo. Sharme, eleganza, stile e classe hanno fatto di lei la modella più ricercata dagli stilisti di noti brand. Ma se il lavoro le ha regalato tante soddisfazioni, altrettanto non ha ricevuto in amore.

Due matrimoni falliti, il primo durato quattro anni (dal 2006 al 2010) con il fotografo italiano Christian Lucidi, con il quale ha avuto la primogenita Matilde; il secondo con Matthew McRae nel 2017, che le ha regalato la secondogenita Mia. “Sono quasi morta quando la mia primogenita ha deciso di vivere con il papà”, ha detto.

L’ultima sua relazione è stata quella con il manager San Lahoud, che lei ha definito “tossica”, perché dava solo infelicità. Dopo questa ennesima esperienza andata male, la Baldi ha deciso di incominciare a voler bene solo a se stessa e congelare i suoi oviciti per diventare mamma in futuro, se lo desidererà.

“L’unica cosa che ho sempre voluto dalla vita è essere amata, e non riuscendo a farlo per me stessa ho sempre cercato con gli uomini che stavano con me il mio valore”, ha concluso la top model.

