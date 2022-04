A cura di zara penna

Mediaset: La Pupa e il Secchione flop? Barbara D’Urso attacca Pier Silvio Berlusconi.

La Pupa e il Secchione Show è stato criticato in modo molto duro da Andrea Pucci, conduttore della scorsa edizione del programma e da Sonia Bruganelli, opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

La moglie di Paolo Bonolis ha definito il format un “copia e incolla”, con le Pupe che sono diventate delle macchiette.

Anche gli ascolti non sono dei migliori. Uno share molto basso che ha deluso i vertici Mediaset, in particolare Berlusconi.

A tal proposito Barbara D’Urso, ospite a Tv Talk di Rai 3, ha spiegato o quasi incolpato Pier Silvio per il flop del programma in corso. In particolare la conduttrice ha raccontato che Berlusconi l’avrebbe chiamata poco prima di dicembre per cercare di incrementare gli ascolti di Italia Uno.

L’editore, in quell’occasione, avrebbe affidato alla conduttrice una missione, quella di trasformare La Pupa e il Secchione Show in un reality. Barbara ha poi ribadito che nel format è stata eliminata quella parte di bullismo che stona con la realtà attuale. A tal proposito, ha aggiunto che non è più possibile mostrare i secchioni che corrono nudi in giardino. Vengono, anzi, raccontate le loro storie per farli conoscere meglio al pubblico.

Nel corso della trasmissione Barbara ha rivelato che il suo contratto con Mediaset è prossimo alla scadenza, prevista per dicembre. Ovviamente, finché lavorerà per questa azienda a cui è molto legata, la difenderà.

La D’Urso è apparsa molto provata dalla situazione che si è venuta a creare negli ultimi tempi. Critiche dai social per tutti i suoi programmi, da Pomeriggio 5 a La Pupa e il Secchione.

La conduttrice infatti ha detto: “Quando si prodiga per fare del bene pochissimi lo notano. Al contrario gli eventi negativi, come un diverbio piuttosto animato nel salottino del programma, vengono subito evidenziati”.

