A cura di Franci Russo

Il Cantante Mascherato: è terminata venerdì 1° aprile l’ultima di sette puntate dello show canoro condotto da Milly Carlucci. A vincere la gara è stata la Volpe, sotto la cui maschera si nascondeva l’attore Paolo Conticini.

A dire il vero, la giuria composta da Arisa, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti aveva già indovinato con un certo anticipo chi si nascondesse sotto la maschera della Volpe. Paolo Conticini è stato lungamente applaudito per le sue interpretazioni durante lo show.

Ma la serata finale non poteva concludersi senza l’esibizione di ballo tra Arisa e Vito Coppola, ballerino del corpo di ballo de Il Cantante Mascherato. I due hanno ballato sotto le note del brano Arca di Noè, cantato dalla stessa Arisa. Le coreografie delle maschere in sfida sono state affidate a Simone Di Pasquale, che Milly Carlucci ha voluto con sé come coreografo portandoselo da Ballando con le Stelle.

Arisa e Vito Coppola sono al centro del gossip in queste ultime settimane. Si fa sempre più concreta l’ipotesi che i due stiano vivendo una bella storia d’amore. Ne sono testimonianza le foto che Arisa pubblica sul suo profilo Instagram, oltre a quelle dei tabloid italiani che immortalano la coppia mano nella mano mentre gira per le strade di Roma.

Alla fine dell’esibizione di ballo, molto applaudita dal pubblico, i due sono rimasti abbracciati al centro della pista da ballo. “Stanno parlando, è tutto un discorso là dietro”, commentava Milly Carlucci.

Ma cosa si sono detti i due, e in particolare cosa ha bisbigliato nell’orecchio ad Arisa Vito Coppola?

Le parole finali della canzone cantata da Alisa dicevano: "E' vero sono pazza ma di te, ti prego non mi chidere perché...".

Vito Coppola ha voluto allora rispondere ad Arisa con parole altrettanto dolci? “Si sarà sicuramente complimentato per l'esibizione ma le avrà detto anche qualcosa in più...", sono le le indiscrezioni che si raccolgono tra gli addetti ai lavori. Immaginiamo quindi che Vito abbia sussurrato ad Arisa le fatidiche parole: "Ti amo".

Inutile dire che i fan di entrambi sono andate in visibilio per l’esibizione di ballo dei loro beniamini e si auspicano che il loro amore possa presto sfociare in qualcosa di più concreto e definitivo.

