Il cantante Mascherato, programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, è giunto alla conclusione. Venerdì 1 aprile le sfide tra Camaleonte, Soleluna, Lumaca, Pulcino e Volpe.

Giudici Arisa, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna.

La prima sfida tra Camaleonte e Soleluna vede primeggiare la prima maschera. Eliminato quindi Soleuna, sotto la cui spoglie c’è Cristiano Malgioglio.

La seconda sfida vede affrontarsi la Lumaca e il Pulcino. Ha la meglio il Pulcino e quindi a smascherarsi è la Lumaca, al cui interno ci sono Giancarlo Magalli e la figlia Michela.

Le due maschere in sfida per la terza sfida sono il Camaleonte e la Volpe. Vince la Volpe e va in finale. Sotto la maschera del Camaleonte, l’attore Riccardo Rossi.

Si sfidano in finale, quindi, il Pulcino e la Volpe. A vincere è la Volpe, ossia Paolo Conticini, mentre sotto il Pulcino sono nascosti Lino Banfi e sua figlia Rosanna. Sull'identità della Volpe i giudici non hanno avuto dubbi, per tutta la vita Paolo Conticini.

Ospite della serata Patty Pravo, che si è esibita nel bellissimo brano Dimmi che non vuoi morire.

Ha concluso la serata l’esibizione di ballo dei vincitori di Ballando con le Stelle, Arisa e Vito Coppola. Una coppia non solo televisiva ma sembra anche nella vita, per la gioia dei loro fan.