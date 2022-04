A cura di Ludovica Ragonesi

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che ha sconvolto Maria De Filippi e il mondo di Uomini e Donne: Piero Sonaglia, storico assistente di studio, è improvvisamente venuto a mancare.

La notizia ha lasciato il mondo di Mediaset senza parole. Sonaglia era l’assistente di studio di Maria De Filippi per le trasmissioni Uomini e Donne, Tu Si Que Vales, C’è Posta per Te e Amici.

È stato il regista Roberto Cenci ad annunciare quanto accaduto, con un post sui social.

Immediati i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia da parte dei fan delle trasmissioni di Maria De Filippi.

Quello di Piero Sonaglia, benché fosse uno dei collaboratori “ombra”, era comunque un nome conosciuto. Tantissime volte la De Filippi interpellava il suo storico assistente durante le trasmissioni, o ancora, lo stesso Gerry Scotti, nel programma Tu Si Que Vales, ha più volte urlato “Pierooo”, proprio riferendosi al compianto Sonaglia.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di numerosi vip che hanno avuto modo di conoscere il valido collaboratore della De Filippi.

Ed è proprio la regina di Canale 5 che, in un post sul profilo social di Witty Tv, lascia i suo messaggio per l’amico Piero:

“Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Maria”.

