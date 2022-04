A cura di zara penna

Rai: famosa attrice di Doc Nelle tue mani, da Luca Argentero a Flavio Insinna de L’Eredità. Ecco di cosa si tratta.

Puntata speciale interamente dedicata alla beneficienza e alla solidarietà per il popolo ucraino quella de L’Eredità su Rai 1 condotta da Flavio Insinna. Ieri sera erano presenti al game show sette concorrenti speciali: Orietta Berti, Massimo Cannoletta, Paolo Conticini, Francesca Fialdini, Francesco Gabbani, Lillo&Greg e Matilde Gioli, che si sono sfidati per sostenere la raccolta fondi in favore della popolazione ucraina.

Protagonista e ospite d’eccezione Matilde Gioli, attrice di Doc nelle tue mani, la serie tv con Luca Argentero che ha conquistato l’Italia.

Matilde Gioli è stata l’assoluta protagonista de L’Eredità. La bellissima attrice è riuscita a vincere il triello e a seguire i calci di rigore contro il supercampione Massimo Cannoletta, diventato un recordman ed oggi noto opinionista e conduttore di una sua rubrica. Matilde Gioli sbanca a L’Eredità accaparrandosi il montepremi.

La protagonista di Doc è arrivata alla ghigliottina con 290mila euro. Ha poi sbagliato due parole giungendo al momento clou con 72.500 euro. Alla fine è riuscita ad indovinare la parola “Insieme”, così come tutti i suoi compagni di viaggio, donando il ricavato della vincita in favore del popolo ucraino.

Il game show condotto da Insinna sta riscuotendo molto successo. La formula reinventata per la beneficenza ha fatto sì che gli ascolti aumentassero.

Secondo i rumors, infatti, la prossima stagione la Rai potrebbe utilizzare la versione vip de L’Eredità.

Intanto ogni sabato alle 21.30 su Rai 1 Flavio Insinna ospiterà personaggi famosi per aiutare la popolazione ucraina. Sicuramente sarà di nuovo presente l’attrice di Doc nelle tue mani, in quanto campionessa in carica. Chissà che non faccia la doppietta.

