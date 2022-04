A cura di zara penna

Mediaset: Barbara D’Urso lascia Pomeriggio 5 e accetta la proposta della Rai. Ecco di cosa si tratta.

E’ al centro del gossip e delle polemiche la regina di Canale 5 Barbara D’Urso.

Dopo il flop de La Pupa e il Secchione e il calo degli ascolti di Pomeriggio 5, la D’Urso accetta l’invito della Rai. E’ stata ospite infatti da Massimo Bernardini a Tv Talk, programma di Rai 3. La conduttrice partenopea così dopo le prove di Pomeriggio 5 avvia il collegamento con la Rai.

Una scelta inaspettata quella della conduttrice di Mediaset. Infatti, Barbara non hai mai accettato i diversi inviti nella tv statale. Nel corso della trasmissione, la D’Urso ha commentato alcuni suoi programmi e le frecciatine e critiche di alcuni suoi colleghi Mediaset, prima fra tutti Sonia Bruganelli e Andrea Pucci, ex conduttore della scorsa edizione de La pupa e il secchione.

In merito a Pomeriggio 5, dove Barbara è al timone da anni afferma “Se sono soddisfatta del nuovo Pomeriggio 5? Sono super soddisfatta, abbiamo una media del 15% con 2 milioni di persone ed è un dato importante. Anche perché quest’anno l’editore ha chiesto di cambiare a livello di contenuti e struttura. Per una trasmissione è molto importante anche il traino e la durata. Io parto con un traino e dopo 10 minuti vado in pubblicità. Il nostro competitor La Vita in Diretta, che è un format storico e condotto magistralmente da Matano che stimo tanto, parte prima di Pomeriggio 5 e fa un blocco di un’ora senza mai andare in pubblicità”.

Successivamente, Massimo Bernardini ha chiesto alla D’Urso un commento su quanto affermato da Sonia Bruganelli in merito a La Pupa e il Secchione Show: “Ha tutto il diritto di avere una sua opinione. Io so che avevo una missione dal mio editore. So quello che mi aveva chiesto di fare. Fino a che sono qui farò tutto quello che il mio editore mi chiede. Mi ha chiesto una sfida, di andare su una rete giovane e dinamica, ma che ha problemi di ascolti. Voleva darmi la Pupa e che diventasse La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso e che ne facessi un reality”.

Sul finire dell’intervista Barbara D’Urso ha risposto agli attacchi di Andrea Pucci, ex conduttore del reality di Italia 1, e ha ribadito: “No, no, no, io non leggo quello che gli altri dicono e quando mi attaccano. Non rispondo a nessuno. Ognuno è padrone di dare un giudizio. Se a lui non piace il mio programma, così come a Sonia, bene così non ho problemi a riguardo”.

