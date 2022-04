A cura di zara penna

Mediaset: cantante di Amici di Maria De Filippi fidanzata con la famosa tik toker. Fan entusiaste.

Nicol Castagna all’interno della scuola di Amici ha attratto il pubblico da casa, non solo per il suo talento ma anche per il suo flirt all’interno della scuola con Rea. Un amore che però non è mai decollato.

Terminato il percorso ad Amici, Nicol comunica che sta vivendo una bella storia d’amore con Carlotta Franceschini, tiktoker di successo. Proprio su Tik Tok è uscito un video che immortala le ragazze insieme, mentre si scambiano un bacio tenerissimo. Queste immagini mettono la parola fine a tutte le supposizioni che su un possibile legame di Nicol con Riccardo De Rinaldis, l’attore della serie tv Non Mentire. Una relazione che Nicol ha sempre smentito data la sua omosessualità.

Prima di conquistare il banco di Amici, Nicol era già famosa su Youtube. Aveva all’attivo già tre singoli (Ritornerai, Satellite e Pupille) che hanno avuto un discreto successo.

Nella scuola di Amici era allieva di Rudy Zerbi, ed è stata eliminata il 23 gennaio dopo essere stata giudicata da Fiorella Mannoia ed essere finita ultima nella classifica dei singoli.

Oggi, l’ex allieva di Amici vive tra Milano e Lugano e si occupa anche di comunicazione e organizzazione di eventi.

La youtuber, però, non si dà di certo per vinta e continua a fare il pieno di followers, anche lontano dalle telecamere.

