A cura di zara penna

Rai: confessione di Christian De Sica su Paolo Conticini. “E’ più di un amante per me”. Ecco di cosa si tratta.

Christian De Sica è uno dei comici più conosciuti e amati dal pubblico italiano. Sposato da anni con la sorella di Carlo Verdone, Silvia, dalla quale ha avuto due figli.

Negli ultimi anni però Christian si è ritrovato al centro del gossip. Da quanto si è letto dai tabloid sembrerebbe che De Sica abbia avuto una love story con il collega Paolo Conticini.

Voci arricchite da pettegolezzi e gossip di ogni genere nel tempo e che sono risultate infondate, ma basate sul grande rapporto che si è instaurato tra i due.

Un rapporto troppo intimo secondo alcuni critici.

De Sica, non è mai voluto entrare nel corso degli anni, in mezzo a questi pettegolezzi, a parte una clamorosa smentita di non molto tempo fa, quando parlando di questo presunto flirt in una lunga intervista a Diva e Donna ha sbottato con la sua solita ironia: "Vi assicuro che è una gran fregnaccia!". Poi aggiunto “Questa fregnaccia pazzesca mi è rimasta addosso da quasi vent’anni, da quando ho fatto ‘Uomini, uomini, uomini’, storia di quattro amici omosessuali, e sono diventato amico di Paolo. Tu pensa che i miei figli lo chiamano zio. Ieri sera eravamo a cena io, mia moglie, lui e la sua fidanzata”.

Il rapporto con Conticini c'è, ma è un rapporto di amicizia che ha origini lontane infatti De Sica racconta: "Paolo è un uomo serio, perbene, cui voglio molto bene. Sono molto attaccato a quest’uomo da quella volta che ho rischiato seriamente di morire… Capodanno del Duemila, a Cortina esco di casa con mia figlia per vedere i fuochi e mi arriva un petardo dritto in un occhio. Una tragedia. Lui mi era grato. L’avevo fatto lavorare nel cinema quando era un ragazzetto che mi faceva d’autista, prima ancora si arrangiava da buttafuori. Mi è stato vicino con mia moglie al Policlinico Gemelli per quattro mesi e mezzo. Non lo posso dimenticare. Mi faceva la barba, mi puliva il sedere”. Dopo l’aneddoto Christian De Sica conclude: "Paolo è più di un amante. È come un altro fratello. Se avessi questa inclinazione lo direi. Il punto è un altro. Se hai successo, denaro, una bella famiglia, finisce che stai sulle palle a molti. Qualcosa devono trovare. È un paese di matti il nostro”.

