A cura di zara penna

Mediaset: Raimondo Todaro paparazzato con una protagonista di Amici di Maria De Filippi. La reazione della Tocca.

Il talent show di Maria De Filippi è ormai alla terza puntata. In questa edizione non sono mancate le polemiche e i colpi di scena. I siti gossip si sono interessati non solo degli allievi ma anche dei professori.

Primo fra tutti Raimondo Todaro. Il suo rapporto ritrovato con Francesca Tocca ha suscitato molto interesse e ha appassionato molte telespettatrici. I vari battibecchi tra Todaro e Zerbi si sono ripetuti diverse volte. Zerbi, infatti, sembra apprezzare Tocca non solo per la sua danza, ma anche per la sua bellezza e le sue forme.

Al serale si sono formate le squadre, una delle quali schiera Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

Questi ultimi sono stati paparazzati e intervistati diverse volte. Tra i due c’è una forte chimica e stima reciproca. Sono stati ospiti insieme anche a Verissimo da Silvia Toffanin.

“Raccontavo a Lorella che la mia prima trasmissione televisiva alla quale ho partecipato, credo era il 1995 - racconta Todaro -, era ’30 ore per la vita’ dove io ballavo mentre Lorella Cuccarini presentava insieme a Mike Bongiorno. Era scritto”. Lorella ha confessato che vorrebbe andare a rivedere i filmati perché nemmeno lei ricordava questo speciale retroscena: “Io però non l’ho capito che era Raimondo”, afferma.

Durante l’intervista, spazio ovviamente anche alla loro avventura da insegnanti nella scuola di Amici, dove i due spesso si sono trovati contro la maestra Alessandra Celentano. Ecco cosa ha detto a proposito Raimondo Todaro: “In realtà io e Alessandra abbiamo un rapporto splendido. Poi quando inizia la puntata non so cosa succede. Lei attacca i miei ragazzi e io li difendo a prescindere. A mio avviso alcune volte esagera. Ma ti assicuro che finita la puntata abbiamo un rapporto ottimo. Assicuro che ci vogliamo bene. Magari anche per il fatto che siamo innamorati del nostro lavoro. Anche con i risultati nero su bianco lei non è convinta. Alcune volte è snervante. Io alcune volte non riesco a controllarmi e mi aiuta Lorella con lo sguardo”.

E’ evidente che tra Raimondo e Lorella si è istaurata una bella amicizia. Intanto continua a gonfie vele la storia d’amore con Francesca Tocca, con cui Raimondo ha ritrovato la serenità familiare.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Soleil Sorge, ennesima vittima delle Iene. Il web insorge

Rai: Antonella Clerici si scaglia contro Amici di Maria De Filippi e Giulia Stabile? Ecco cosa è successo

Mediaset: Grave lutto per Maria De Filippi. L’annuncio lascia i fan increduli

Rai: "Ti amo" di Vito Coppola ad Arisa durante la diretta de Il cantante mascherato? Fan entusiaste

Mediaset, Hande Erçel: “Mi hai toccato il cuore”. L’ex di Kerem Bürsin spiazza tutti. Il video

Mediaset: Demet Özdemir anticipa le nozze? L’annuncio dell’ex di Can Yaman spiazza tutti. Il video

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI