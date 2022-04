A cura di zara penna

Rai: Antonella Clerici si scaglia contro Amici di Maria De Filippi e Giulia Stabile? Ecco cosa è successo.

Arrivano frecciatine tra Antonella Clerici e Maria De Filippi. Un retroscena del tutto insolito coinvolge le regine di Rai e Mediaset.

Motivo di litigio, il talent show della De Filippi Amici e la ballerina Giulia Stabile.

Antonella Clerici, attualmente al timone della trasmissione Rai, È sempre mezzogiorno, rivendica la scoperta di Giulia Stabile, la giovane vincitrice e ballerina di Amici di Maria De Filippi dell’edizione scorsa.

La ragazza, prima di vincere Amici, ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo proprio grazie alla conduttrice di E’ sempre mezzogiorno.

Giulia, infatti, faceva parte del cast di Ti lascio una canzone, programma condotto proprio dalla Clerici, dove si esibiva con il corpo di ballo del talent. Quasi uno smacco per la Clerici vedere Giulia consacrata al successo solo dopo aver vinto il talent show Amici di Maria De Filippi.

Forse la regina del mezzogiorno avrebbe voluto essere quantomeno menzionata dalla ballerina di Amici durante le sue tante interviste, visto che la carriera di Giulia ha raggiunto livelli nazionali ed internazionali.

Intanto nonostante le frecciatine, Antonella è molto apprezzata dagli italiani. La sua carriera è stata costruita, nel corso degli anni, in gran parte sull'empatia con i suoi fan. Dall'altro lato abbiamo lei, la donna della televisione italiana, amatissima dal pubblico: Maria De Filippi. Uno dei principali volti di Mediaset che riesce a conquistare sempre un alto audience con i suoi tanti programmi televisivi, da Uomini e Donne, ad Amici a C’è posta per te. Tutti in onda da anni ormai su Canale 5, la principale rete di Mediaset.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Grave lutto per Maria De Filippi. L’annuncio lascia i fan increduli

Rai: "Ti amo" di Vito Coppola ad Arisa durante la diretta de Il cantante mascherato? Fan entusiaste

Mediaset, Hande Erçel: “Mi hai toccato il cuore”. L’ex di Kerem Bürsin spiazza tutti. Il video

Mediaset: Demet Özdemir anticipa le nozze? L’annuncio dell’ex di Can Yaman spiazza tutti. Il video

Rai, Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci: vince la Volpe. È Paolo Conticini

Rai: Serena Bortone confessa “Ho avuto molte donne…”. La conduttrice di Oggi è un altro giorno si racconta a Chi

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI