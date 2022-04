A cura di zara penna

Mediaset, Hande Erçel: “Mi hai toccato il cuore”. L’ex di Kerem Bürsin spiazza tutti.

Un video che diventa subito virale. Hande Erçel pubblica sul suo profilo Instagram lo spot girato per la Atasay jewelry, la linea di gioielli di cui la bella Hande, l’ex di Kerem Bürsin, ne è testimonial.

Da quanto si apprende dai tabloid turchi in un primo momento si è ipotizzato che la bella Hande abbia una storia d’amore con il proprietario della Atasay. La dedica scritta dall’ex di Kerem Bürsin è proprio rivolta alla Atasay. Ecco quanto scrive: “Con il team Atasay abbiamo trascorso una serata meravigliosa che mi ha toccato il cuore. È stato un tale momento che ha preso un posto molto prezioso in me. A parte la felicità di collaborare con il marchio Atasay, pioniere del settore, il fatto che la nostra collaborazione abbia coinciso con le celebrazioni dell'85° anniversario mi ha dato la possibilità di guardare la nostra pubblicità al Burj Khalifa. Sono così felice di aver vissuto questo, non riesco a descrivere l'eccitazione e l'orgoglio dentro di me, grazie”.

Dopo la fine dell’amore tra Hande Erçel e Kerem Bürsin, l’attrice di Love is in the air è stata avvistata molte volte con Atasay Kamer, ma sembrerebbe che Hande Erçel abbia smentito e azzittito queste voci, ma ad oggi non vi è nessuna intervista in merito.

Ciò che invece è certo, sempre secondo la stampa turca, è che la bella attrice si è divertita con l'attore Kaan Yildirim in un locale di Emirgan fino alle prime luci del mattino. Hande e Kaan sono stati paparazzati nella stessa macchina e sono rimasti bloccati all'ingresso del locale.

I paparazzi turchi hanno cercato di fare domande all’attrice su quale fosse la realtà della sua relazione, ma la bella attrice di Love is in the air ha preferito non dare alcuna risposta, limitandosi ad un “no comment”.

