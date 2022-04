A cura di Benedetta Esposito

Soleil Sorge è decisamente nei guai. Nessuno se l’aspettava da lei, eppure l’ha fatto.

Soleil Sorge, la nota concorrente del Grande Fratello Vip 6, il programma di Canale 5, di Alfonso Signorini, torna ancora una volta a far parlare di sé, ma questa volta, nessun complimento o belle parole in vista per lei.

Giusto qualche giorno fa, con addosso vestiti bianchi e leggeri e un cappello coprisole, è stata avvista per le vie di Napoli, mentre si godeva l’aria primaverile e le bellezze del luogo. Tutti ne hanno parlato e, sotto le foto del suo viaggio, che l’ex modella ha caricato su Instagram, in molti le hanno lasciato commenti di ammirazione e dediche piene d’amore e d’affetto.

Poi, come un fulmine a ciel sereno, la situazione si è ribaltata e Soleil è passata, in poco tempo, dall’essere amata all’essere odiata.

Stando a quanto riporta il canale di gossip Biccy, “pare che Soleil si sia aggiunta alla lista dei personaggi famosi che promuovono cryptovalute. Il problema è che la cryptovaluta che sponsorizza sembrerebbe essere una truffa e molte persone che hanno creduto in lei avrebbero perso tutti i soldi. Si parla di 5 milioni di euro. Per adesso la diretta interessata non ha rilasciato commenti in merito. La notizia arriva da fonti più che attendibili e questo, purtroppo, potrebbe costarle il posto a La Pupa e il Secchione Show, visto che Barbara d’Urso sicuramente si dissocerà da questa storia”.

La questione delle cryptovalute non è nuova al mondo delle star, si ricorda infatti che anche Kim Kardashian, in passato, convinse molti dei suoi followers all’acquisto di queste ultime.

La situazione è grave, secondo le accuse a lei mosse. Soleil Sorge avrebbe fatto perdere a numerosissime persone enormi cifre di denaro.

L’ex gieffina, inoltre, sempre secondo le accuse, non sarebbe stata l’unica artefice del misfatto. Un complice l’avrebbe aiutata, prima di essere, da lei, rinchiuso in un bagno, in attesa delle autorità.

In realtà la situazione, sin dall’inizio si è dimostrata strana e bizzarra, sta di fatto che, Soleil al posto delle autorità, da lei attese, si è trovata dinanzi la redazione delle Iene.

L’influencer è cascata alla grande nello scherzo, organizzato dalle Iene, tanto da credere, fino all’ultimo, che l’uomo rinchiuso, da lei in bagno, si trattasse di un vero e proprio malfattore.

Dopo esserle stato svelato lo scherzo, Soleil ha affermato: "Sono uscite delle notizie sul mio nome, dicono che io sia coinvolta in una truffa con le criptovalute, non so bene. Io non truffo nessuno. Stavo per sequestrare una persona e menarlo, io ero convinta che Le Iene fossero venute per beccare lui e invece erano qui per me".

Tutto è bene quel che finisce bene.

