A cura di zara penna

Rai: Arisa e Vito Coppola escono allo scoperto. La coppia di Ballando con le stelle paparazzata a Roma.

Un vero e proprio amore quello nato a Ballando con le Stelle tra Arisa e Vito Coppola.

La cantante e il maestro di ballo che hanno trionfato nel programma di Milly Carlucci, trascorrendo molto tempo insieme, si sono uniti ogni giorno di più ed oggi sono inseparabili.

Un rapporto, quello tra Arisa e Vito Coppola che ha scatenato il web. In molti erano entusiasti nel vederli insieme, e nonostante provino a smentire e a dichiararsi amici, si mostrano sempre in coppia in atteggiamenti molto intimi.

Insieme sui social e sul palco de Il Cantante mascherato, di cui lei è giudice, Arisa e Vito Coppola sono stati pizzicati insieme da Chi.

Nelle foto pubblicate dal settimanale, la cantante sfoggia un bel sorriso e uno sguardo da innamorata. Accanto a Vito Coppola si mostra felice ed appare evidente che i due stiano vivendo un momento magico.

Come scrive il magazine Chi, la coppia non solo si è concessa una passeggiata a Ponte Milvio, ma ha anche immortalato il momento in un selfie da innamorati.

Le fan sono sempre più convinte che i due stiano vivendo una grande storia d’amore.

