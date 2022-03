A cura della Redazione

L’amore e Emma Marrone. Un rapporto difficile, ma la cantante sa il fatto suo ed ha le idee chiare su come gestire la sua vita sentimentale.

Emma, 37 anni, nasce a Firenze ma si trasferisce presto con la famiglia in Puglia, ad Aradeo nel Salento, dove è cresciuta.

La svolta nella sua vita arriva con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2009, talent che la portò alla vittoria. Da allora la strada è stata in discesa. Nel 2012 vince il Festival di Sanremo con il brano Non è l’inferno. Poi partecipa come giudice a X Factor, ad Amici e a Tu si quei vales, ed infine come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Insomma dal punto di vista professionale Emma può dirsi più che soddisfatta.

Un’altra cosa è, invece, la sua vita sentimentale. “L’amore forse è veramente saper aspettare, pazientare. Almeno per chi crede che l’amore vero esiste. Io aspetterò anche quando gli altri mi diranno che l'amore non esiste – ha detto Emma in una recente intervista”.

Le hanno chiesto se sta bene da sola. “Nessuno sta bene da solo – ha affermato -. Però preferisco stare da sola che con chiunque. Spero di avere un uomo che mi ami e basta. Sono realizzata, sono completa. Vorrei semplicemente essere amata per quella che sono”.

Della vita amorosa di Emma si sa del fidanzamento con Stefano De Martino, quando entrambi parteciparono ad Amici, e con Marco Bocci. Poi le sono stata affibbiati solo flirt con Tommaso Paradiso, Ermal Meta, il suo musicista Massimo, Giuliano Sangiorgi e, recentemente Nikolai Danielsen, modello ed ex campione di kickboxing. Tuttavia mai nessuna conferma è arrivata dalla cantante.

Ora Emma è felicemente single, ma crede all’amore e aspetta, con pazienza, il suo principe azzurro...