A cura di Benedetta Esposito

Uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi ha iniziato a mostrare malcontento e vorrebbe lasciare il programma.

Siamo ormai alla sedicesima edizione del reality di Canale 5, iniziato il 21 marzo scorso con al timone Ilary Blasi, sempre nel meraviglioso paradiso tropicale dell’Honduras.

Nonostante non sia trascorso nemmeno un mese dall’inizio del programma, la situazione non sembra essere delle migliori, anzi. Infatti il reality fa acqua da tutte le parti.

Volendo prendere le distanze da singoli eventi negativi, e volendo invece considerare una visione d’insieme, il risultato non cambia. Da ogni angolazione e prospettiva, c’è sempre qualcosa che non va.

Innanzitutto c’è da considerare la questione relativa agli ascolti. Già dalla prima puntata, lo share è stato sotto le aspettative, con il 23,25%, una percentuale davvero bassa tenendo conto sia delle versioni precedenti dell’Isola che dei programmi “avversari” trasmessi in contemporanea. La situazione è poi ulteriormente peggiorata con le puntate successive che hanno visto un ulteriore calo del numero di telespettatori. Una batosta davvero forte che avrebbe messo la stessa conduttrice, Ilary Blasi, in cattiva luce, per non parlare poi dell’eventuale decisione di Mediaset di accorciare la durata del reality se non addirittura di chiuderlo.

Ascolti bassi, rischio chiusura anticipata dell’Isola? Cosa ci può essere di peggio? Purtroppo le sventure sembra che si stiano presentando l’una dopo l’altra, senza tregua.

Anche i naufraghi hanno avuto la loro bella fetta di negatività. Giusto poco tempo fa, Alvin, dal profilo Instagram, annunciava: “Sono stati 3 giorni difficili perché c’è stato un nubifragio, e purtroppo Cayo era proprio nell’occhio del ciclone. Per questioni di sicurezza abbiamo portato via i naufraghi separandoli e mettendoli al sicuro”.

Possiamo dunque affermare che. nonostante la lunga serie di sfortunati eventi, i naufraghi siano più forti, e in un modo o nell’altro, con tanta forza di volontà, stanno lottando per raggiungere l’obiettivo finale.

Eppure, tra di loro, qualcuno ha iniziato a mostrare i primi segni di cedimento. Le prime lamentele sono arrivate da Floriana Secondi, che a causa dei risultati indesiderati al televoto, ha avuto un crollo emotivo. Ma lo sfogo più forte è stato quello del fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, ovvero Jeremias, il quale si è sfogato davanti alle telecamere mostrando il suo malcontento e il suo desiderio di tornare a casa. “Voglio tornare a casa. Mi ero dimenticato di quanto dura fosse questa esperienza. Non vedo l’ora di tornare a casa”.

Il giovane argentino, con queste parole, ha espresso il suo disappunto affermando di voler tornare a casa. Ma leggendo tra le righe, forse la sua è più una voglia di cambiare aria e di allontanarsi dagli altri componenti del cast.

Jeremias ha inoltre aggiunto: “Mi dispiace dirlo al pubblico, ma quello che succede qui non arriva veramente, questo mi rompe e voglio tornare a casa. Al di là delle difficoltà dell’esperienza, al pubblico non arriva la verità di quello che succede nel reality, non mi va bene così. Non arrivano le cose come succedono, non ci lasciano parlare, non ci lasciano dire le cose come stanno”.

Ilary ha cercato di calmare Jeremias, chiedendogli se ci fossero rivalità tra lui ed altri concorrenti, ricevendo come risposta: “Non si può legare con tutti, ma io ho legato con Lory, Marco, Clemente e Laura”.

Lo sfogo di Jeremias è stato ripreso in diretta e ad assistervi è stata anche la fidanzata Deborah Togni, la quale non ha proferito parola riguardo allo sfogo del fidanzato, ma gli ha semplicemente mostrato il suo amore attraverso i social, spiegando di sentire la sua mancanza e di come stia soffrendo per la lontananza.