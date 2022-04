A cura di Benedetta Esposito

Soleil Sorge attraverso un post su Instagram ha reso partecipi i suoi followers del suo nuovo amore, lasciando tutti senza parole.

Chiunque abbia seguito Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini non può non conoscere Soleil.

Benché nel GF Vip non vi siano personaggi primari e secondari, Soleil, con il suo modo di fare, è stata una delle protagoniste indiscusse. Si è molto parlato di lei soprattutto per la sua tormentata storia d’amore con Alex Belli.

Dopotutto, trovarsi al centro dell’attenzione e costantemente sotto i riflettori sembra essere proprio una sua peculiarità.

Soleil Sorge, nata a Los Angeles ma trasferitasi in Italia, è venuta al mondo per essere famosa. Non a caso oltre ad essere stata in passato modella, oggi è considerata a tutti gli effetti una showgirl nonché una nota influencer.

Per quanto riguarda la sua carriera televisiva, Soleil ha iniziato come “corteggiatrice” nella trasmissione di Maria de Filippi, Uomini e Donne. Nel 2014 ha partecipato a Miss Italia, nel 2019 all’Isola dei Famosi e nel 2020 a Pechino Express, per arrivare poi al Grande Fratello Vip. Ora è uno dei giudici de La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso insieme a Federico Fashion Style ed Antonella Elia.

In questi giorni, Soleil, ha fatto parlare molto di sé. Sul profilo Instagram, infatti, la giovane influencer ha pubblicato il nome di quello che è il suo nuovo amore.

È risaputo che, nel mondo dello spettacolo, gli amori vanno e vengono e che il contatto con tante persone nuove e diverse possa portare alla nascita di nuove relazioni. Ma questa volta non si tratta di un uomo, bensì di un luogo.

È Napoli il suo nuove amore, la città che sembra averle rubato il cuore. Le foto da lei scattate ritraggono il lungomare, Castel dell’Ovo, Posillipo e il Golfo della città partenopea.

L’influencer è rimasta incantata dai panorami e dalla pizza: la presenza di Soleil in città ha suscitato tanta ammirazione e curiosità tra i napoletani che hanno avuto l’occasione di incontrarla durante la sua permanenza nel capoluogo campano.

A tal proposito, sembra doveroso ricordare una frase del famoso comico e attore Alessandro Siani: “Quando vedi Napoli piangi due volte: quando arrivi e quando te ne vai”.

