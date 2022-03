A cura di Ludovica Ragonesi

Tempo di nuove programmazioni per le reti Mediaset.

Il mercato dei programmi tv è sempre aperto e l’emittente milanese si è affrettata ad acquistare una nuova serie tv spagnola per rinfrescare il palinsesto televisivo.

Il daytime di Canale 5 ospita da diversi anni ormai soap spagnole: dopo ‘Il Segreto’ e ‘Una Vita’, è tempo di una nuova serie tv appartenente al genere televisivo d’epoca.

Una nuova ambientazione storica e personaggi in costume per ‘Un altro domani’, questo il nome della nuova serie che andrà in onda in prima tv assoluta su Canale 5.

Ad anticipare il nuovo prodotto di casa Mediaset è Davide Maggio, giornalista televisivo, che, sul suo sito, rivela questa notizia in esclusiva.

Come riporta il giornalista, la soap spagnola sarà suddivisa il 255 episodi e verrà programmata nel palinsesto estivo.

Il titolo originale di ‘Un altro domani’ è ‘Dos Vidas’ (letteralmente ‘Due Vite’) e narra la storia della protagonista Julia che, a pochi giorni dal suo matrimonio, si rifugia nella casa paterna, dove troverà un manoscritto della nonna Carmen.

Da quel punto in poi, parte la narrazione ambientata nella Guinea degli anni Cinquanta, all’epoca colonia iberica.

Julia e Carmen saranno così, in segmenti temporali differenti, protagoniste di vicende avventurose e romantiche.

Storie d’amore e contesto storico faranno dunque da sfondo a questa nuova serie ricca di colpi scena.

Secondo quanto riporta Davide Maggio, la soap non ha avuto un buon riscontro di pubblico in Spagna. L’incognita, a questo punto, riguarderà anche i telespettatori italiani, forse troppo affezionati ai protagonisti delle serie tv spagnole più di amate nel nostro Paese.

Sarà forse per questo motivo che i vertici Mediaset hanno deciso di lanciare il nuovo prodotto televisivo nel periodo estivo, quasi per tastare il terreno e capire se ‘Un altro domani’ possa diventare la nuova soap del cuore per i telespettatori italiani.