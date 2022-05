A cura di Gilda Riga

Marco Mengoni è stato il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, riconoscimento conquistato per ben due volte, nel 2010 e nel 2015. Ma non solo. Il cantante è stato il primo italiano della storia ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013.

La svolta nella carriera del performer laziale arriva nel 2009, quando viene scelto da Morgan nella categoria 16/24 anni per partecipare alla terza edizione di X Factor, vincendo il talent show e assicurandosi un contratto con la Sony Music del valore di 300 mila euro. Da allora il successo di Mengoni è stato inarrestabile, con l’apice raggiunto con la vittoria al Festival di Sanremo nel 2013 con il brano L’essenziale.

Il cantante è stato uno degli ospiti della semifinale di Amici di Maria De Filippi andata in onda sabato 7 maggio su Canale 5. Mengoni ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo No Stress, un brano leggero e divertente scritto egli stesso con Davide Petrella, e prodotto da Zef.

Durante la semifinale di Amici, Maria De Filippi ha annunciato che Marco quest’estate sarà in concerto il 19 giugno a San Siro e il 22 giugno all’Olimpico di Roma.

La dedica di Marco Mengoni a Maria De Filippi

Mengoni, attraverso un post su Instagram, ha voluto ringraziare la conduttrice del talent in onda su Canale 5: “Grazie Maria, grazie Amici! E’ stato bellissimo ed emozionante! Ragazzi siete fortissimi, in bocca al lupo a tutti e credeteci sempre”.

Il testo di No stress

Nuvole nel cielo marshmallow

Gioventù bruciata in ostello

Fa buio nelle retrovie

Ma se arrivi tu, torna un sole yellow

Forse tu hai ragione, io sbaglio

Mi dici dove corri, John Rambo?

Diversi come techno e tango

Easy rider, spando

Hey, baby

Mi piace quando gridi forte come gli hooligans

La vita è cattiva, fai un passo di dance

Hey, baby

No stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se

Sotto le stelle

Il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Che serata illuminata

Santa Britney liberata

Forse è tutto un karaoke in playback

Non c’è più feeling, no funk

No feeling, no punk

Dormivi? No doubt

Tanto so che lo sai

Hey, baby

Mi piace quando gridi forte come gli hooligans

La vita è cattiva, fai un passo di dance

Hey, baby

No stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se

Sotto le stelle

Il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

E vedi che non serve correre?

(No stress)

È vero che oggi danno nuvole

(No stress)

Anche sentirci alieni a volte ci fa bene

Che il buio se ne va

Hey, baby

No stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se

Sotto le stelle

Il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no