A cura di Gilda Riga

Questa volta Lory del Santo l’ha combinata veramente grossa. E così, il popolo dei social media non si è lasciato scappare l’occasione, immortalando con degli screenshot i commenti lasciati dal profilo Instagram della showgirl veneta sotto i post che commentavano la sua esclusione dell’Isola dei Famosi.

Si tratta di commenti di elogio, in cui la stessa Del Santo si rivolge a lei stessa, come se fossero dei follower a scriverli. Ma in realtà l’account a pubblicarli è proprio quello ufficiale di Lory Del Santo! Una gaffe clamorosa che naturalmente non è passata inosservata agli utenti, che hanno inondato il web con le schermate dei commenti.

Tommaso Zorzi: che bordate a Lory Del Santo

Tantissime le reazioni del web al “corto circuito” social che ha visto suo malgrado l’attrice veneta protagonista. In particolare, Tommaso Zorzi, ex opinionista dell’edizione 2021 del reality condotto da Ilary Blasi, ha commentato quanto accaduto: “Lory Del Santo che si dimentica di switchare account è la cosa più bella che vedrete oggi”. Poi, il conduttore e influencer milanese, posta uno screenshot di uno dei commenti lasciati dall’account ufficiale dell’attrice: “Buongiorno e bentornata a casa! La tua femminilità, la tua dolcezza nell’essere Donna ha fatto sì che io abbia potuto seguire questo indegno programma! Indegno per causa di una produzione incapace, per una conduzione di basso livello, per un opinionista non pervenuto come Savino, per un signor Vladimiro Guadagno irrispettoso e irriverente a cospetto di una Grande professionista come te”. Zorzi ha commentato definendo la Del Santo una grande maleducata.

Ma, a distanza di diverse ore dall’accaduto, lo staff della showgirl ha provato a fare chiarezza: “In merito alla notizia uscita sui principali mezzi di comunicazione, intendiamo precisare che la signora Lory Del Santo, attualmente in Honduras, non è in possesso di uno smartphone. Si vuole precisare che i commenti effettuati dall’account della signora Del Santo sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata mostrata nei direct”.