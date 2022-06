A cura di Gilda Riga

Continua a far discutere la decisione di Fedez di condividere su Instagram alcuni audio di una sua seduta dal psicoterapeuta registrati il giorno in cui ha scoperto di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

“Prendete queste mie esternazioni come meglio credete: voglia di condividere, manie di protagonismo o narcisismo fine a sé stesso. Non me ne frega molto. Vorrei solo che chi sta affrontando una situazione simile, sappia che è del tutto normale provare determinate sensazioni. Non siete soli, non siete strani. Là fuori c’è a chi può far bene tutto questo, e tanto mi basta” aveva scritto il marito di Chiara Ferragni a margine della condivisione di alcuni estratti audio sul suo account Instagram.

Come c’era da aspettarsi, l’intera vicenda ha scatenato una serie di polemiche e reazioni: il web si è diviso tra chi ha ritenuto opportuna la scelta di Fedez, e chi invece si è schierato apertamente contro. A polemizzare apertamente con il rapper milanese è stata Selvaggia Lucarelli, la quale ha dichiarato che il nuovo giudice di X Factor ha usato il termine “normalizzare la psicoterapia” per camuffare il suo narcisismo/esibizionismo e l’incapacità di conservare una sfera privata.

Audio di Fedez: interviene il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

Ad intervenire sulla questione anche il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi attraverso un lungo post su Facebook: “Dall’inizio della pandemia sono stati molti i personaggi pubblici che hanno parlato dei loro problemi psicologici e dell’aiuto psicologico o psicoterapico che hanno avuto. Qualche giorno fa anche Fedez, che ha affrontato le ricadute psicologiche di una seria malattia fisica. Al di là del caso specifico, queste testimonianze in generale sono il segno di un cambiamento culturale e sociale in atto. I problemi psicologici sono visti non più come una vergogna da nascondere, ma come situazioni che fanno parte della vita e come difficoltà che possono essere superate con successo, diventando anche un’occasione di crescita. Tuttavia, troppe persone rimangono escluse dal sostegno necessario. Occorre superare una visione solo fisica della salute e attivare un sistema pubblico in grado di fare prevenzione, promozione, sostegno e psicoterapia quando occorre”.

Il post è corredato da una foto di Fedez, con un suo virgolettato in calce: “Molti storceranno il naso per questa voglia di condividere tutto, ma in questo caso io lo trovo utile per chi dovrà affrontare un’esperienza simile a questa”.