A cura di Benedetta Esposito

Quante volte si è sentita dire la frase, sia da parte di uomini che donne, “una donna è bella quando è formosa, le ossa datele ai cani”? Direi un’infinità di volte. E questa è solo una delle tantissime frasi fatte, pronunciate per circostanza e alla quale non si crede minimamente.

Chiunque abbia a disposizione i social, avrà notato sicuramente l’infinità di foto e selfie in costume dei personaggi famosi, soprattutto delle donne, che finalmente, con l’arrivo della bella stagione, hanno potuto sfoggiare il fisico “perfetto”, senza sentirsi dare dell’esibizionista.

Ecco quindi la prova della falsità della frase. Ma per essere precisi, non si tratta di falsità piuttosto di mancanza di precisione. Allora riformuliamo la stessa frase con il dettaglio mancante, ma fondamentale: “una donna è bella quando ha le ossa per i cani e due forme artificiali, fresche di chirurgia plastica: seno e sedere”.

Non ci sono dubbi che la forma fisica perfetta sia un’aspirazione comune, ma lo è ancor di più per chi è una persona famosa, continuamente sotto i riflettori. Basta poco e anche il fisico diventa argomento di pettegolezzi su tutti i social. Purtroppo questo è ciò che è successo a Vanessa Incontrada, attrice, conduttrice televisiva ed ex modella che già da un bel po' di tempo è diventata, insieme alle sue forme, motivo di battibecchi e discussioni. Ecco nuovamente smentita la frase precedente. Vanessa è l’esempio di donna sinuosa e formosa che tutti “affermano” essere bella ed avere un fisico perfetto. Eppure le persone che l’hanno elogiata sono le stesse che alla prima occasione, come per una delle sue recenti foto in spiaggia, l’hanno insultata.

Giusto ieri, 17 giugno, a Napoli, a piazza Plebiscito, si è tenuto il concerto di Gigi D’Alessio, dal nome Trenta anni insieme, trasmesso su Rai 1, in cui Incontrada è stata ospite. Gigi le ha offerto un piatto di mozzarella, per farle assaggiare uno dei prodotti tipici campani, e proprio in quel momento il pubblico ha iniziato ad intonare “sei bellissima”, con probabile riferimento alle polemiche sul suo fisico dei giorni scorsi.

Selvaggia Lucarelli all'attaco degli haters di Vanessa Incontrada

Ovviamente il gesto non è passato inosservato e molti l’hanno trovato di cattivo gusto, tra cui Selvaggia Lucarelli che sul suo profilo Instagram, indignata, ha pubblicato un post per difendere Vanessa: “Non ho parole per dire quanto ribrezzo mi fa chi posta l’ennesima foto di Vanessa Incontrada ospite ieri sera nel programma con Gigi D’Alessio con il commentino finto benevolo: guardate che bellezza, alla faccia del bodyshaming. Ennesimo focus sul corpo di Vanessa Incontrada, ennesima occasione per postare una sua foto che genera commenti ipocriti, spacciata per pensierino buono, solidale, gentile, non per un bel post acchiappalike. Smettetela di scrivere cose sul suo aspetto. BASTA. Quanto vi schifo”.