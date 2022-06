A cura di Gilda Riga

Alberto Matano sindaco di Roma per un giorno. No, non si tratta di uno scherzo: il conduttore de La Vita in Diretta è salito al Campidoglio per celebrare le nozze di due suoi cari amici.

A distanza di otto giorni dall’unione civile con il compagno, l’avvocato Riccardo Mannino, celebrata con una lussuosa cerimonia presso il resort di Antonello Colonna a Labico, Comune della Città Metropolitana di Roma, questa volta è Matano a trovarsi dall’altra parte della “barricata”, e ad officiare il matrimonio di una coppia di amici, direttamente nelle sale della sede di rappresentanza del Comune capitolino.

Alberto Matano celebra il matrimonio di una coppia di amici

“Oggi sposo io…” ha scritto il conduttore, che ha postato sul suo account Instagram alcuni scatti della cerimonia in Campidoglio, in cui indossa con orgoglio la fascia tricolore. Pioggia di like e commenti alle immagini condivise da Matano: “Matano sindaco di Roma”, scrive l’amico e attore Claudio Santamaria. “Che eleganza”, “Bellissimo e favoloso”, “Che meraviglia Alberto, mi manca già la tua Vita in Diretta”, “Porti con onore la fascia tricolore”, “Alberto for sindaco”, “Ti sta benissimo la fascia, facci un pensierino”, Sindaco subito”. Questi alcuni dei tantissimi commenti che hanno letteralmente inondato i contenuti condivisi da Alberto Matano.

Lo scorso 8 giugno, il conduttore ha coronato il suo sogno d’amore sposando Riccardo Mannino. Alla cerimonia, officiata da Mara Venier, erano presenti tantissimi amici personaggi del mondo dello spettacolo: Rita Dalla Chiesa; Eleonora Daniele con il marito Giulio Tassoni; l’attore Raoul Bova insieme alla compagna Rocio Morales; Claudio Santamaria con Francesca Barra e loro figlia; l’ex ministro Nunzia Di Girolamo con il marito deputato Francesco Boccia; il cantante Andrea Sannino; i conduttori Fabio Canino, Serena Bortone, Francesca Fialdini, Andrea Delogu e Ema Stokholma. A tutti loro, Alberto Matano ha fatto una dedica speciale, scrivendo un lungo post su Instagram in cui li ringraziava uno ad uno.