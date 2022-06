A cura di Ludovica Ragonesi

Arriva proprio da Alfonso Signorini, uno dei volti più presenti e noti del palinsesto di Mediaset, un avvertimento che ha dell’incredibile: state lontani dalla tv.

A dire il vero, il famoso conduttore del Grande Fratello Vip, ha dispensato il suo consiglio ad un lettore delle pagine di Chi, rivista diretta proprio da Signorini, che si lamentava del fatto che la programmazione estiva delle principali reti televisive fosse priva di novità interessanti e fatta, più che altro, di noiose repliche di trasmissioni e serie tv già viste.

Così, il saggio presentatore, esorta il lettore a stare lontano dalla televisione durante la bella stagione e a godersi invece l’aria aperta e le stimolanti iniziative che fioccano in questo periodo:

“Si disintossichi anche lei, da spettatore, come me che la tv la faccio. Esca, l’estate è piena di spettacoli all’aperto, di piazze piene di musica, di sagre che sono tornate a vivere dopo l’incubo Covid. Non si impigrisca. Legga un buon libro, vada a vedersi qualche mostra interessante. L’Italia è un libro aperto. La tv, mi creda, può attendere”, queste le parole di Mr Grande Fratello.

Alfonso Signorini: “I programmi nuovi costano”

Ma la verità sulla “minestra riscaldata” che la tv ogni estate ci ripropone è un’altra ed è ben più scottante. E Alfonso Signorini non si risparmia nel rivelarla: “Ci sono pochi soldi, i programmi nuovi costano”.

Stando quindi alle parole del direttore di Chi, le reti televisive preferiscono risparmiare ed investire il denaro in trasmissioni che rendano di più in termini di ascolti e, si sa, a partire dall’autunno, gli spettatori sono più inclini a restare a casa, premiando, in termini di ascolti, i programmi che sono diventati dei capisaldi dei palinsesti autunnali ed invernali.

Tra queste, sicuramente c’è proprio il Grande Fratello Vip, reality show che Alfonso Signorini si appresta a condurre per la quarta volta.