A cura di zara penna

Terminate le riprese di Mina Settembre 2, la Rai ha deciso di trasmettere, dalla scorso 29 maggio, la prima stagione della fortunata serie

Le avventure di Mina Settembre, interpretata dalla bravissima Serena Rossi, hanno appassionato milioni di italiani rendendo la fiction tra le più seguite nel nostro Paese.

La seconda stagione è alle porte, e i telespettatori non vedono l’ora di sapere se la protagonista sceglierà Domenico, personaggio interpretato da Giuseppe Zeno, o quello dell’ex marito Claudio, interpretato da Giorgio Pasotti.

In queste ore si stanno facendo strada alcune indiscrezioni molto interessanti riguardo alla seconda stagione di Mina Settembre. Le vicende si svolgeranno sempre a Napoli, e nonostante quasi tutti i protagonisti della prima stagione sono stati confermati, resta un alone di mistero su Giuseppe Zeno.

Mina Settembre 2: Giuseppe Zeno ci sarà?

Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che l’attore napoletano non sia stato presente per tutto il tempo delle riprese, circostanza che potrebbe indicare che Mina alla fine abbia scelto l’ex marito. Ovviamente si tratta solo di voci che non hanno ancora trovato alcuna conferma da parte della produzione o degli attori.

Ciò che è invece appare certa è l’entrata in scena di due nuovi personaggi: Marisa Laurito, che interpreterà la zia di Mina, e Antonia Liskova, che sarà un’analista che potrebbe anche provare a dividere Domenico e Mina.

Come la Laurito, anche la Liskova torna in tv dopo qualche tempo, dopo aver interpretato Andrea Manes ne L’Allieva.

Da quanto si apprende dai comunicati Rai, Mina Settembre 2 inizierà ad ottobre e molto probabilmente sfiderà Viola come il mare di Mediaset con Can Yaman e Francesca Chillemi. In realtà, però, secondo alcuni portali che si occupano di programmi e serie tv, Viola come il mare “dovrà vedersela” con Doc – nelle tue mani di Luca Argentero, che in termini di audience ha sbaragliato la concorrenza nelle ultime due stagioni televisive.