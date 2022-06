A cura di Ludovica Ragonesi

Serena Rossi cambia look. I fan, e non solo, approvano.

L’attrice partenopea, interprete su Rai 1 della serie tv ‘Mina Settembre’, ha dato una svolta al proprio look, mostrandosi, in una foto postata sui social, con una chioma riccioluta e sbarazzina.

Serena Rossi è una delle attrici più apprezzate sia del cinema che della tv.

Interprete di numerose fiction di successo, Serena ha collezionato lo scorso inverno numerosi traguardi, grazie ad un pubblico affezionatissimo che la segue in tutti i suoi lavori.

Dalle pagine Instagram, l’artista ha svelato alcune scene della seconda stagione di Mina Settembre, che andrà in onda il prossimo autunno.

Se nella serie l’attrice interpreta l’omonima assistente sociale alle prese con una vita frenetica, tra pazienti difficili, una madre burbera, un ex marito che non si rassegna ed un sexy dottore che la corteggia apertamente, nella vita privata Serena Rossi ha trovato la sua stabilità insieme al marito e collega Davide Devenuto e al loro piccolino, Diego.

Serena Rossi, dalla tv al cinema: nuovo film in arrivo

Passare dalla tv al cinema è cosa assai consueta per Serena Rossi.

L’attrice infatti, dismesso il cappottino rosso di Mina Settembre, ha immediatamente ripreso a girare.

Questa volta si tratta di un nuovo film per Sky Original, che la vedrà protagonista insieme a Fabio Balsamo dei The Jackal. Il titolo del film è “Beata te” ed andrà in onda prossimamente sulla piattaforma di streaming.

La pellicola è diretta dalla regista Paola Randi.

Nel film Serena Rossi interpreta Marta, una regista di teatro, single e prossima ai 40 anni.

Durante il suo compleanno la donna riceve l’inaspettata visita dell’Arcangelo Gabriele (interpretato da Fabio Balsamo), che le preannuncia l’arrivo di un bebè.

Ma a scatenare il web è stato proprio il cambio look di Serena Rossi che, per interpretare Marta, ha scelto una capigliatura vaporosa tutta boccoli.

Plebiscito di consensi per l’attrice, sia da parte dei suoi follower, che da parte di numerose colleghe, tra cui Claudia Ruffo e Ilenia Lazzarin (attrici della soap Un posto al sole) che esprimono la loro approvazione su questa nuova briosa versione di Serena Rossi.