A cura di zara penna

E’ tutto pronto per l’uscita della seconda stagione di Mina Settembre. Le riprese della fiction targata Rai sono terminate lo scorso 17 maggio, come svelato sui social dalla protagonista Serena Rossi.

Nelle nuove puntate, oltre a Giuseppe Zeno e Serena Rossi, ci saranno due new entry: Marisa Laurito, che sarà la zia della protagonista, e Antonia Liskova, un’analista che cercherà di allontanare Mina da Domenico.

Serena Rossi in Beata Te, nuova produzione Sky Original

Serena Rossi, intanto, è già impegnata su un nuovo set. Sarà, infatti, la protagonista di Beata Te, nuova commedia Sky Original. Ad annunciarlo l’esperto di gossip e televisione Davide Maggio.

Nel cast ci saranno Fabio Balsamo, Paola Tiziana Cruciani, Gianni Ferreri, Valentina Correani, Elisa Di Eusanio, Corrado Fortuna, Emiliano Masala, Alessandro Riceci e la piccola Caterina Bernardi.

Nel film si affronta il tema della maternità da una prospettiva molto particolare. Serena Rossi interpreterà Marta, una regista di teatro, single e soddisfatta della sua vita. Durante il debutto del suo Amleto, riceve una visita inaspettata: l’Arcangelo Gabriele (Fabio Balsamo), che vorrebbe annunciarle la nascita di un figlio. Ma Marta non è sicura di volerlo, e chiede tempo per pensarci. Preso alla sprovvista da questa richiesta, e costretto a fermarsi sulla Terra più del previsto, Gabriele si trasferirà a casa sua e le starà accanto per le due settimane che a Marta serviranno per capire cosa vuole per sé stessa e per essere felice.

Si tratta di una pellicola particolare, in cui non mancheranno lacrime e sorrisi. Serena Rossi, artista a 360 gradi, riesce sempre ad accaparrarsi milioni di telespettatori. E’ sentimentalmente legata all’attore Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un Posto al sole quando entrambi erano protagonisti della serie Rai.

La coppia ha avuto un figlio, e sperano di potersi sposare al più presto. Impegni di Serena sul set permettendo…