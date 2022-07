A cura di zara penna

Eros è da giorni ormai al centro del gossip per le foto scattate dal settimanale Chi che lo ritraggono in dolce compagnia in Grecia. Un’ennesima mora.

A differenza dell’altra che lo ha accompagnato l’anno scorso, e di cui si conoscevano le generalità, della nuova fiamma si sa poco o niente.

Nonostante il cantante tenta di sfuggire alle fotocamere, il paparazzo di Chi li ha colti in momenti teneri in giro per tutta la bellissima Mykonos.

E mentre si cercano notizie sulla nuova compagna di Eros Ramazzotti, la bella Michelle Hunziker si gode la sua estate in compagnia della figlia Aurora e del suo nuovo compagno, l'ortopedico Giovanni Angiolini.

Michelle oltre a divertirsi e rilassarsi pare sia molto più impegnata a difendere la pizza non napoletana del suo secolare amico Flavio Briatore.

L'indifferenza di Michelle alla notizia della nuova relazione dell'ex marito

Nelle diverse stories di Instagram Michelle non mostra alcuna reazione alle voci di un nuovo flirt del suo ex marito, nonostante i due si siano visti nell’ultimo periodo per la partecipazione di MIchelle e Aurora al video di Eros per il suo nuovo singolo, Ama.

C’è chi si aspettava uno sfogo, Michelle invece sembra più irritata dalla discussione nata tra la pizza di Briatore e quella napoletana.

La conduttrice, infatti, durante la cena in compagnia della figlia Aurora Ramazzotti e dell’amico Tommaso Zorzi lascia ad Instagram il compito di far sapere a tutti il suo parere sulla pizza del famosissimo imprenditore.

Mentre la gustano, Michelle e Aurora urlano di gioia: “Buona?”, domanda Aurora alla mamma nel video postato sulle stories di Instagram. La risposta di Michelle tarda solo di qualche secondo ad arrivare, prima che esordisca con: “Non riesco neanche a parlare dalla goduria”.

Del suo ex Eros e del nuovo presunto baby amore nemmeno l’ombra. Anche la figlia Aurora non si esprime dopo gli scatti che hanno portato suo padre Eros di nuovo al centro del gossip.

