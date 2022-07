A cura di Ludovica Ragonesi

Mina Settembre è stata una delle fiction più seguite della scorsa programmazione invernale della Rai. Un successo di pubblico incredibile per la protagonista dei romanzi di Maurizio De Giovanni, da cui è stata tratta la serie tv.

I telespettatori hanno talmente amato il nuovo impegno televisivo dell’attrice Serena Rossi, interprete appunto del personaggio di Mina Settembre, che finanche le repliche estive della prima stagione stanno riscuotendo indici di ascolto molto alti.

Ci si prepara dunque alla nuova stagione, che porterà sugli schermi la vita caotica dell’assistente sociale dal cappottino rosso, alle prese con una mamma burbera, un ex marito che non si rassegna ed un ginecologo sexy che la corteggia a più non posso.

Il tutto a fare da cornice ad una splendida Napoli, ripresa egregiamente dalla regia di Tiziana Aristarco.

Mina Settembre 2: nuovi sconvolgimenti per la protagonista

La prima stagione di Mina Settembre si è conclusa con non pochi colpi di scena.

La protagonista infatti scopre che la sua migliore amica, Irene, ha avuto in passato una relazione segreta con suo padre, da cui è nato Gianluca. Alle prese dunque con un’amica che ha tradito la sua fiducia e la scoperta di avere un fratello segreto, Mina dovrà affrontare una nuova realtà che ha stravolto la sua vita.

A tutto ciò si aggiunge il dilemma del cuore, dettato dall’indecisione tra la scelta di ritornare con l’ex marito, Claudio, a cui Mina sembra ancora tenere, o cedere al corteggiamento serrato del ginecologo interpretato dall’attore Giuseppe Zeno.

La seconda stagione vedrà una new entry: si tratta di un personaggio brioso ed eccentrico, interpretato da Marisa Laurito.

Gli ingredienti per un nuovo successo in tv ci sono dunque tutti.

Rai 1 trasmetterà la seconda stagione di Mina Settembre a partire dal 25 settembre, ogni domenica, in prima serata, per sei appuntamenti.

Siamo sicuri che, anche con la seconda stagione, il pubblico premierà ancora l’amatissimo personaggio interpretato da Serena Rossi.