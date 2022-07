A cura di Gilda Riga

Ha suscitato scalpore l’improvvisa assenza dai social media di Belén Rodriguez.

La showgirl argentina, sempre molto attiva su Instagram, ha smesso di pubblicare foto e Ig stories, circostanza che ha allarmato e non poco fan e follower. In molti sospettavano che spirassero nuovamente venti di crisi con Stefano De Martino, rumor poi smentito dallo showman napoletano che ha condiviso uno scatto della (ex) moglie al tramonto.

Poi è stata la stessa Belèn, dopo essere rientrata a Milano per registrare la nuova edizione di Tu si que vales, a spiegare la sua assenza dai social: “Ho avuto il Covid, per questo sono sparita. Però sono sana e salva” ha spiegato la Rodriguez. “E’ stato pesante, devo dire che me lo sono preso proprio brutto, per questo sono scomparsa da Instagram per qualche giorno. E non è vero niente di tutte le cavolate che hanno scritto”.

Per “cavolate”, Belén intendeva con ogni probabilità le voci su una possibile nuova rottura con Stefano De Martino. Dopo anni di tira e molla e relazioni con altre persone, i due sono finalmente tornati insieme per la gioia dei fan e del figlio Santiago.

Antonino Spinalbese al GF Vip? I timori di Belen

La showgirl, parlando dei motivi della su assenza, non ha però menzionato direttamente né Stefano né il suo ex Antonino Spinalbese. Tuttavia, appare piuttosto evidente il riferimento alle notizie uscite sul web nelle ultime settimane. Già lo scorso giugno, la Rodriguez si era sfogata su Instagram condividendo il post piuttosto enigmatico “Bla, bla, bla, bla…”, che in molti hanno ipotizzato fosse riferito alla possibile partecipazione del suo ex Antonino e padre della figlia Luna Marì, alla settima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che inizierà il prossimo settembre.

Il timore della conduttrice argentina è che l’ingresso del suo ex compagno nel bunker di Cinecittà possa far emergere alcuni dettagli della sua vita privata in televisione, così come che si possa parlare della figlia.