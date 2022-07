A cura di zara penna

Rai: Luca Argentero, la lunga amicizia con il cantante, figlio di un'icona della musica italiana.

Luca Argentero ne ha fatta di carriera dopo aver preso parte all’edizione di Grande Fratello.

Da quel giorno Luca ha conosciuto molti successi, uno dietro l’altro, diventando uno degli attori più amati e seguiti dal pubblico italiano.

Argentero è sempre stato molto riservato per quanto concerne la sua vita privata e le sue amicizie.

Negli ultimi giorni spunta una storia su Instagram che ha letteralmente fatto impazzire le fan, soprattutto perché Argentero svela il nome del suo migliore amico, cantante famoso.

Si tratta di uno scatto che risale agli anni novanta, e più precisamente al 1995. L’immagine è stata scattata ad Alassio, e a pubblicarla come story sul proprio account Instagram è stato un noto cantante pop, figlio di una star della musica italiana.

La storica amicizia tra Luca Argentero e Francesco Facchinetti

Stiamo parlando di Francesco Facchinetti. L’autore della hit La canzone del capitano uncino, ex compagno di Alessia Marcuzzi e figlio del famoso Roby Facchinetti dei Pooh, è il migliore amico di Luca Argentero.

Nella foto assieme a Dj Francesco (15 anni) c’è proprio il suo vecchio amico Luca Argentero (17 anni).

L’attore ha ripostato la foto con un velo di nostalgia e con tanto affetto, accompagnando lo scatto con la didascalia “cult!”.

Le fan erano ignare di questo legame. Due personalità differenti e carriere diverse sono legate da una profonda e storica amicizia.

Luca è quasi sempre impegnato nelle riprese dei suoi film e serie tv, come nel caso dell’ultima stagione di Doc Nelle tue mani.

Ha un contratto con la Lux Vide per prendere parte al remake di Sandokan con Can Yaman, che dovrebbe andare in onda proprio sulla Rai.

Reduce dal successo de Le fate ignoranti - la serie, Luca ora è in vacanza con la moglie Cristina e sua figlia Mia prima di riprendere a lavorare. In primis la nuova stagione di Doc Nelle tue mani, che ha reso l’attore ancora più apprezzato e famoso.