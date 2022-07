A cura di Franci Russo

Anticipazione della puntata di Beautiful di mercoledì 20 luglio 2022 in onda su Canale 5 dalla ore 13,40 alle ore 14,10.

Hope chiede a Liam di smetterla. Non avrebbe mai investito qualcuno lasciandolo poi morire sul ciglio della strada. Vuole sapere se lo ha ucciso di proposito, perché arrabbiato per il test di paternità.

Thomas racconta quanto Vinny fosse un buon amico per lui, ma Bill torna ad offenderlo senza alcuna pietà.

Ridge prega Flo di non badare troppo alle parole dello Spencer perché è solo un bugiardo.

Wyatt entra in ufficio e trova Bill e Thomas intenti a litigare. Bill perde la pazienza perché il Forrester se ne sta lì come se non avesse mai commesso errori…

Hope chiede a Liam di raccontargli nei dettagli quella notte. Liam ricorda che era felicissimo in quanto si erano scambiati un bacio. Guidava un po’ troppo veloce per via dell’euforia. Dal nulla è apparso un uomo e non ha avuto il tempo di frenare. Poi è svenuto e si è ritrovato a casa di Bill…