A cura di Ludovica Ragonesi

Lorella Cuccarini sta preparando un bellissimo regalo di Natale per i suoi fan.

Ma davvero stiamo parlando di Natale a luglio inoltrato con temperature che sfiorano i 40 gradi?

Ebbene sì, quando si tratta di lavoro, le cose vanno organizzate e pianificate molto tempo prima.

Specie se il lavoro in questione riguarda il teatro.

Lorella Cuccarini sarà infatti tra i protagonisti di Rapunzel, il musical scritto e diretto da Maurizio Colombi, che andrà in scena al Teatro Brancaccio di Roma dal 2 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.

Un’insolita versione mora e “cattiva” di Lorella, che nel musical interpreterà Madre Gothel, indossando una lunga parrucca corvina.

Certo una Lorella Cuccarini scura di capelli non l’abbiamo mai vista. Né probabilmente la vedremo facilmente, se non per le parrucche di scena, dal momento che l’artista, in una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato di non vedersi in altra versione se non bionda.

Lorella Cuccarini: disciplina e duro lavoro. La ricetta della showgirl perfetta

Lorella Cuccarini, si può dire senza timore di essere smentiti, è stata una delle showgirl che hanno fatto la storia della televisione italiana.

Canta, balla, recita, conduce. Sin dagli esordi, questa sua poliedricità l’è valsa l’appellativo di ‘la più amata dagli italiani’.

Dopo una lunga carriera al massimo, per Lorella c’è stato però un periodo in cui il lavoro è diminuito, così come le apparizioni in tv.

Ma è stato con Amici di Maria de Filippi che Lorella Cuccarini ha rivissuto una seconda stagione professionale.

Nel talent show di Canale 5, Lorella è tra i protagonisti.

Dal momento che Lorella Cuccarini è stata all’interno di Amici sia prof di ballo che poi di canto, ci si chiede quale cattedra le verrà affidata per la prossima stagione.

Con il rientro in squadra tra i docenti di canto di Arisa, cosa verrà affidato a Lorella Cuccarini?

Dal momento che la bionda showgirl eccelle in tutto, potrà fare benissimo qualsiasi cosa.