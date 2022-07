A cura di Ludovica Ragonesi

Guendalina Tavassi non finisce mai di stupire.

La ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, è una fonte inesauribile di novità.

L’influencer romana, come si può ben immaginare, è molto attiva sui social, dove posta spesso dettagli della sua vita privata e scenette divertenti insieme al suo compagno Federico Perna.

Ed è proprio attraverso i social che la Tavassi ha attivato un canale per il suo nuovo business.

Guendalina infatti si è reinventata in una nuova veste professionale che la porterà spesso a viaggiare in Turchia.

Ma vediamo di cosa si tratta.

Guendalina, dai reality alla chirurgia

Guendalina Tavassi ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando all’edizione del Grande Fratello 11.

All’epoca fecero scalpore le foto che la ritraevano prima che si sottoponesse all’intervento di chirurgia plastica per rifarsi il naso.

Notevole era il cambiamento già allora. Ma Guendalina non si è fermata al naso e, negli anni, ha ritoccato diversi punti del suo viso e del suo corpo.

La 36enne romana in realtà non ha mai fatto mistero di essere ricorsa alla chirurgia estetica e spesso ha ammesso candidamente di essere riuscita a migliorare molto grazie all’intervento di medici esperti.

E così Guendalina, da esperta di chirurgia estetica quale è diventata, ha deciso di aiutare chi soffre di complessi estetici, accompagnando chi desidera sottoporsi ad interventi di chirurgia plastica nell’esperienza di un’operazione all’estero.

Guendalina farà infatti da accompagnatrice a chi deciderà di sottoporsi ad una rinoplastica, mastoplastica o quant’altro in una clinica turca.

Queste le sue parole ai follower sui social: “Dopo le vostre richieste per la chirurgia in Turchia, abbiamo riorganizzato il viaggio. Non è un viaggio di turismo. Sì ci divertiremo anche, ma è una cosa per chi si deve operare. Sarò con voi e quindi il divertimento ci sarà, ma è una cosa seria lanciarsi in un nuovo business che ha appunto a che fare con la chirurgia”.