A cura di zara penna

Luca Argentero vola a Mediaset. Dopo il grande successo ottenuto grazie ad alcune serie tv, Luca è tra gli attori più amati e seguiti dal pubblico italiano.

Doc - Nelle tue mani, Le Fati ignoranti, Sirene, sono solo alcuni dei lavori cinematografici e televisivi che lo hanno visto protagonista.

Luca ha iniziato la sua carriera con Il Grande Fratello. Uscito dalla casa più spiata d’Italia ha studiato recitazione per diventare attore, e ci è pienamente riuscito. Oggi è tra gli attori più talentuosi d’Italia.

Intanto arrivano alcune indiscrezioni che annunciano grandi novità per Luca. Sembra che l’attore toglierà il camice bianco di Doc per diventare conduttore. I siti web parlano della presenza di Luca Argentero in una delle trasmissioni Italiane più seguite. Ora sono in preparazione i palinsesti per la prossima stagione che verrà, e si dice che proprio lui sarà alla conduzione del Tg satirico, Striscia la notizia, un mondo del tutto nuovo per il famoso attore che, insieme ad Alessandro Siani, proverà questa nuova ed esilarante esperienza.

Luca sarà fiancheggiato da Siani, già in passato alla conduzione del fortunato programma in onda su Canale 5. Infatti nella vecchia edizione è stato affiancato da Vanessa Incontrada. Due personalità opposte quelle di Luca Argentero e Alessandro Siani.

Le fan sono al settimo cielo. Vedere Luca in una veste completamente nuova sarà davvero interessante.

La domanda che si pongono e se per condurre Striscia la notizia Argentero sarà costretto ad abbandonare il ruolo del dottor Fanti in Doc – Nelle tue mani. Sembrerebbe di no. La presenza di Luca al tg satirico non sarà di lunga durata, ma solo per poche sere.

La sfera sentimentale di Luca è altrettanto appagante. Dopo un primo matrimonio finito con Myriam Catania, con la quale afferma di essere comunque rimasto in buoni rapporti, adesso è felicemente sposato con Cristina Marino con cui pare proprio aver trovato il vero amore. I due si sono conosciuti sul set e da allora non si sono più lasciati: è stato un vero colpo di fulmine. Dal loro amore è nata anche la figlia Nina Speranza.