A cura di zara penna

Lavori in corso per la nuova edizione de La Talpa, il reality show che andrà in onda su Canale 5 nel 2023, riproposto dalla casa di produzione Fascino di Maria De Filippi.

Al momento non si conoscono ancora i nomi del conduttore e dei possibili membri del cast. Dopo il rifiuto di Can Yaman per il ruolo da inviato, Maria De Filippi sembra voglia puntare su un personaggio televisivo molto seguito ed apprezzato.

Filippo Bisciglia inviato de La Talpa?

Si tratta di Filippo Bisciglia, ex del Grande Fratello, nonché conduttore di Temptation Island. Difatti, come ha specificato sui social l'esperto di gossip, Amedeo Venza, “Filippo Bisciglia potrebbe approdare come inviato per il reality più atteso della prossima stagione. Attendiamo conferme”. Naturalmente, al momento si tratta esclusivamente di un’indiscrezione, e non esistono ancora conferme al riguardo.

Filippo, che ha condotto per anni il viaggio dei sentimenti di Temptation Island, non ha nascosto il suo dispiacere per la decisione di Mediaset di non riproporre il reality nella prossima stagione televisiva. Ma a quanto pare, Maria De Filippi sarebbe propensa ad affidargli il ruolo di inviato nella nuova edizione de La Talpa.

Per quanto riguarda la scelta del conduttore, è stato fatto anche il nome di Simona Ventura, ma quest’ultima ha prontamente dichiarato sui social: “Non se ne parla!”. Invece, per ciò che concerne i possibili vip in gara, sono trapelati i nomi di Gemma Galgani e Ida Platano di Uomini e Donne. Entrambe le dame di Maria De Filippi potrebbero approdare nel nuovo reality.