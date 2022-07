A cura di Franci Russo

Oggi, 30 luglio 2022, Selvaggia Lucarelli compie 48 anni. Un augurio speciale le arriva dal suo compagno, lo chef Lorenzo Biagiarelli, più giovane di lei di quindici anni e al suo fianco da sei.

Non solo chef ma anche musicista, Biagiarelli è molto attivo sui social e, grazie alla sua passione per la cucina, fa parte del cast del programma di Rai1 E’ sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici.

“Oggi il mio amore compie gli anni e io sono felice - scrive Lorenzo sul suo account Instagram -. Avrei voluto essere quell'ostetrica, il maestro delle elementari, lo stampatore del suo giornalino scolastico, l'esaminatore della sua patente, il rappresentante di lista al suo primo voto, il suo primo direttore. Avrei voluto vederla diventare passo dopo passo la donna più incredibile che è. E mi devo accontentare di essere qui, ora, tutt'al più da qualche anno, e comunque non immagino felicità più grande. (Volete farle il regalo più bello? Adottate un gatto!).

Una dedica niente male che dimostra il grande amore che lo chef prova per la sua compagna.

Al post di Lorenzo risponde Selvaggia, che elude i complimenti ricevuti dal suo compagno e rivolge la sua attenzione alla parte finale del suo messaggio: “Io volevo lui, il gatto di Elephantine Island!”. Sotto al post dello chef anche gli auguri di Antonella Clerici, che si limita a inviare un cuoricino rosso.

La risposta di Selvaggia Lucarelli al post di Lorenzo

Selvaggia Lucarelli, confermata anche per la prossima edizione come giudice di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci, pubblica a sua volta sul suo account Instagram un post accompagnato da una foto in cui c’è lei con Lorenzo e una torta con il tradizionale ‘Tanti auguri Selvaggia’: “Lorenzo, educatissimo, ha messo una sola candela. E azzurra, contro ogni stereotipo. In realtà credo fosse l’ultima avanzata dall’ultimo compleanno in cui le avevo messe tutte sulla torta, credo per i 12 anni”.

Insomma, la love story tra la giornalista e lo chef continua a gonfie vele, nonostante la differenza di età tra i due, solo anagrafica però, in quanto la Lucarelli dimostra molto meno dei suoi 48 anni.