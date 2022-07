A cura di Gilda Riga

Era solo questione di tempo prima che si arrivasse allo scontro frontale tra Selvaggia Lucarelli e Fedez.

Tutto ha avuto inizio all’indomani della scelta del marito di Chiara Ferragni di condividere alcuni audio di una sua seduta dallo psicoterapeuta, dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas. L’opinionista definì il giudice di X Factor “narcisista ed esibizionista, incapace di conservare una sfera privata”. La polemica si è trascinata per diverse settimane, con la Lucarelli che si è scagliata con forza contro i Ferragnez, dichiarando che “il senso critico nei loro confronti fosse polverizzato dalla paura del loro potere mediatico”. Insomma, esternazioni piuttosto pesanti che hanno diviso il mondo del web, e che fino a poche ore fa non avevano suscitato particolari reazioni dei diretti interessati.

Ma è arrivata la goccia che ha fatto letteralmente traboccare il vaso. Selvaggia Lucarelli, commentando uno scatto di Fedez in compagnia di un addetto alla security del concerto LoveMi della scorsa settimana (una sua espressione è diventata un meme) ha scritto: “Comunque ho il terrore di questa persona (Fedez, ndr). Chiunque va virale lui lo deve trasformare in un suo contenuto”.

Fedez: il duro affondo contro Selvaggia Lucarelli

Il rapper meneghino, questa volta, è letteralmente esploso, attaccandola senza troppi filtri in alcune Instagram stories: “Ieri ho visto una persona che conosco da anni, che è diventata un meme vivente, e ho fatto una foto con lui. E quindi? Sono un mostro! Ma se anche fosse, tu fai la stessa cosa, Selvaggia, anzi fai addirittura di peggio. Sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia, e devi ringraziare che non c’è mia moglie a placarmi. Non pensare di essere migliore di me, io e te purtroppo non siamo così diversi da quello che credi. Perché forse dimentichi di quando insultati un neonato, il figlio di Belén Rodriguez, dicendo che era brutto o quando dici che io faccio schifo a pubblicare le sedute dal mio psicologo per aiutare me stesso o cercare di aiutare gli altri. Ti sei fatta pagare per fare un podcast per parlare della tua relazione tossica. Potrei andare avanti all’infinito, ma la chiudo qua. Tu continua a fare quello che vuoi, ti riesce benissimo”.

Poi l’amara considerazione finale di Fedez: “Sono terribilmente deluso da me stesso in questo momento, perché dopo quello che mi è successo mi ero ripromesso di sfruttare al meglio il tempo che la vita mi ha messo a disposizione, e invece sono incappato in un’altra perdita di tempo”.

C'è da aspettarsi un'ulteriore reazione da parte di Selvaggia Lucarelli? La risposta è assolutamente scontata: sì!