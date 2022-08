A cura di zara penna

Gianni Sperti è l’ex marito di Paola Barale e notissimo opinionista di Uomini e Donne insieme a Tina Cipollari.

L’ex ballerino è ormai un’icona dello storico dating show firmato Maria De Filippi, ed ha accantonato per anni la sua professione per dedicarsi completamente alla televisione.

Dopo il divorzio da Paola Barale, Gianni è stato a lungo single, senza mai avviare una relazione seria o duratura. Negli ultimi tempi ha rivelato di aver attraversato un periodo di profonda crisi interiore in seguito alla morte del padre. Ciò lo ha spinto addirittura a cambiare fede e ad avvicinarsi in parte al buddismo.

Il portale Dagospia ha spifferato alcune indiscrezioni riguardanti Gianni Sperti. Pare, infatti, che il ballerino abbia un interesse per una ex professoressa de L’Eredità. La donna, tempo fa, ha lavorato nel mondo dello spettacolo, ma attualmente è lontana dai riflettori e si sta dedicando alla sua professione da influencer.

Gianni Sperti: è scoppiata la passione con Cristina Buccino?

Si tratta di Cristina Buccino, ex professoressa de L’eredità, nonché modella ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Il profilo Instagram di Cristina conta oltre 2,9 milioni di follower, e tra questi c’è proprio Gianni Sperti. Non sono passati inosservati, infatti, i numerosi like che Sperti lascia sotto i post dell’influencer.

Non vi è ancora nulla di ufficiale, né tantomeno si sa se tra i due ci sia solo una tenera amicizia o sia scoppiato l’amore. Cristina è stata per molto tempo fidanzata con Claudio D’Alessio, figlio di Gigi, una storia d’amore terminata, però, diversi anni fa. Da allora la Buccino non ha ha più avuto una relazione stabile, proprio come Gianni Sperti.

Per il momento si tratta solo di semplici pettegolezzi, in quanto Gianni e Cristina non sono ancora stati visti insieme. Alle fan, però, farebbe davvero l’opinionista di Uomini e Donne innamorato e felice con una donna, in quanto gli anni trascorsi alla corte di Maria De Filippi lo hanno reso davvero molto popolare e amato.