A cura di Franci Russo

L’incontro che non ti aspetti di fare.

Loredana Bertè sta sul Frecciarossa Milano-Pescara per recarsi a Roseto degli Abruzzi, dove il 4 agosto terrà la sua prima tappa del tour estivo. Chiede alla sua manager di prenderle un toast al bar.

“Purtroppo il treno, oltre ad essere in ritardo di 30 minuti – scrive Loredana sul suo profilo Instagram -, non era dotato né di coltelli per tagliare il mio enorme toast a metà, né di piatti, né di sacchetti per trasportarlo. Dopo qualche minuto, la responsabile del bar, di sua iniziativa, passa dalla nostra carrozza per offrirci da bere, scusandosi di tutti i disservizi e... trova me! Quando mi ha vista per poco non sviene: quando il karma ti ripaga all'istante”.

Il video-messaggio commovente dell’incontro tra Loredana e una fan

Il video che pubblica la Bertè è molto commovente. L’addetta al bar piange come una ragazzina e non riesce a profferire parola. Dice soltanto tra i singhiozzi: “Pazzesco, scusami non ci riesco…”. Interviene allora Loredana: “Questa è una mia carissima ammiratrice. Sta tremando perché non sapeva di incontrarmi. Mi dispiace perché è molto scossa”.

Poi si rivolge direttamente alla ragazza: “Adesso stai vicino a me, basta piangere. C’è una fila pazzesca (nel corridoio del treno, ndr), adesso ci menano…”.

Il video ha fatto il giro del web. Tantissimi gli ammiratori di Loredana che si sono immedesimati nella fan della cantante, comprendendola, perché anche loro avrebbero avuto una reazione del genere. Scrive Sabrina: “Che tesoro dolce questa ragazza! Come la capisco, anche io se ti incrociassi così per caso sbarellerei per l’emozione”.

Molti sottolineano l’umiltà della Bertè: “E pensare che qualche ''vip'' non concede foto o autografi! Grande Donna la Bertè”.

Indubbiamente, trovarsi all’improvviso al cospetto di un mito qual è Loredana Berte può togliere il fiato. Una vera star della canzone italiana. Sin dagli anni Settanta è ritenuta una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano. Vanta una lunga carriera musicale durante la quale ha pubblicato 17 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 4 raccolte ufficiali, vendendo oltre 7 milioni di dischi.

Le tappe del tour estivo di Loredana Bertè

Intanto la Bertè si appresta a deliziare i suoi fan con 7 tappe del suo tour estivo: giovedì 4 agosto: Roseto degli Abruzzi (TE); domenica 7 agosto: Golfo Aranci (SS); venerdì 12 agosto: Noto (SR); mercoledì 24 agosto: Reggio Calabria; sabato 27 agosto: Lamezia Terme Sambiase (CZ); martedì 6 settembre: Prato; martedì 13 settembre: Reggio Emilia.