A cura di zara penna

Non è un periodo facile per Ilary Blasi. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice de L’Isola dei Famosi si è ritrovata nel vortice del gossip.

Ilary e l’ex capitano giallorosso erano una delle coppie più amate in assoluto nel nostro Paese, e non solo. Per la Blasi è un periodo decisamente complicato, e a tal proposito sarebbe intenzionata a prendersi una pausa dalla televisione per dedicarsi a se stessa e ai propri figli, e per metabolizzare la fine della relazione con Totti.

Sul sito gossip ThePipol si legge che Ilary potrebbe prendersi una pausa di un anno, almeno fino alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. A quanto pare, Ilary Blasi avrebbe detto un secco “no” all’amica di sempre Silvia Toffanin, che avrebbe voluta ospitarla a Verissimo per parlare proprio della fine del matrimonio con Francesco Totti.

I flirt, veri o presunti, di Francesco e Ilary

Mentre Ilary si nasconde e riflette, Francesco Totti esce allo scoperto mostrandosi in pubblico con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Dopo il comunicato congiunto in cui i due annunciavano la loro separazione, sono spuntate sul web diverse voci su tradimenti da parte di entrambi. Si è addirittura scritto di una possibile relazione della Blasi con Alvin, inviato de L’Isola dei Famosi, e con Antonino Spinalbese, ex di Belén Rodriguez, con cui Ilary avrebbe avuto una storia breve ma intensa. E’ chiaro che si tratta esclusivamente di voci, che al momento sono del tutto prive di fondamento.